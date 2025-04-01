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Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
Фото: Вечерние Ведомости
Не успел Екатеринбург проститься с музейным работником Мариной Соколовской, как культурную общественность даже не города, а всего Урала поразила ещё одна утрата. Не стало известной журналистки и культурного обозревателя Екатерины Иосифовны Шакшиной.
В разные годы Екатерина Шакшина публиковалась в крупнейших региональных изданиях, таких как «Уральский рабочий», «На смену!», «Областная газета», «Культура Урала». Её имя стало символом профессионализма в сфере культурной журналистики. Она писала о театральных постановках, о художественных выставках, о значимых событиях и людях искусства. Это были глубокие материалы, точные рецензии, которые сами читались, как небольшие произведения искусства. Многие отмечают, что материалы Екатерины Шакшиной не просто информировали, но и формировали восприятие культуры в регионе.
Своими текстами она помогала читателям открывать новое, разбираться в искусстве и понимать его ценность. А молодым коллегам-журналистом всегда была готова помочь советом. За вклад в профессию Шакшина была удостоена множества профессиональных наград.
Коллеги вспоминают её как человека с безупречным вкусом, глубокими знаниями и врождённым чувством такта. Она не спорила, но всегда точно формулировала свою позицию. Для многих молодых журналистов она стала наставником. Один из её учеников рассказал, как в юности принёс в редакцию свой первый материал – и именно Екатерина Иосифовна поддержала его, открыв путь в профессию.
Новость о кончине Екатерины вызвала отклик в культурной среде города. Должным опубликовать хотя бы несколько строчек о ней посчитали издания самой разной направленности, от «Комсомолки» до «Царьграда». Соцсети тоже наполнились горькими словами людей, знавших Екатерину Иосифовку. Так, гид и экскурсовод Татьяна Мосунова написала:
В разные годы Екатерина Шакшина публиковалась в крупнейших региональных изданиях, таких как «Уральский рабочий», «На смену!», «Областная газета», «Культура Урала». Её имя стало символом профессионализма в сфере культурной журналистики. Она писала о театральных постановках, о художественных выставках, о значимых событиях и людях искусства. Это были глубокие материалы, точные рецензии, которые сами читались, как небольшие произведения искусства. Многие отмечают, что материалы Екатерины Шакшиной не просто информировали, но и формировали восприятие культуры в регионе.
Своими текстами она помогала читателям открывать новое, разбираться в искусстве и понимать его ценность. А молодым коллегам-журналистом всегда была готова помочь советом. За вклад в профессию Шакшина была удостоена множества профессиональных наград.
Коллеги вспоминают её как человека с безупречным вкусом, глубокими знаниями и врождённым чувством такта. Она не спорила, но всегда точно формулировала свою позицию. Для многих молодых журналистов она стала наставником. Один из её учеников рассказал, как в юности принёс в редакцию свой первый материал – и именно Екатерина Иосифовна поддержала его, открыв путь в профессию.
Новость о кончине Екатерины вызвала отклик в культурной среде города. Должным опубликовать хотя бы несколько строчек о ней посчитали издания самой разной направленности, от «Комсомолки» до «Царьграда». Соцсети тоже наполнились горькими словами людей, знавших Екатерину Иосифовку. Так, гид и экскурсовод Татьяна Мосунова написала:
«Много лет именно её материалы фиксировали новые выставки, театральные постановки, события культуры. Не преувеличением будет сказать, что она была голосом культуры».
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