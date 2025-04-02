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С началом пожароопасного сезона в Свердловской области потушили первые лесные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В день, когда в Свердловской области объявили начало пожароопасного сезона, в регионе потушили первые лесные пожары. Они упоминаются в сводке ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы, 2 апреля на территории России было ликвидировано 16 природные пожаров на площади 94 гектаров. Среди них пожары в Псковской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, а также Красноярском, Забайкальском краях. Но уже 3 апреля в Свердловской области, согласно информации из сводки, пожаров не было.
По последним данным в российских регионах действовало 29 лесных пожаров на общей площади 4 990 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском крае, где сейчас горят 4 729 гектаров леса.
По данным лесопожарной службы, 2 апреля на территории России было ликвидировано 16 природные пожаров на площади 94 гектаров. Среди них пожары в Псковской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, а также Красноярском, Забайкальском краях. Но уже 3 апреля в Свердловской области, согласно информации из сводки, пожаров не было.
По последним данным в российских регионах действовало 29 лесных пожаров на общей площади 4 990 гектаров. Самые крупные из них в Забайкальском крае, где сейчас горят 4 729 гектаров леса.
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