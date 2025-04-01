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СМИ сообщают о задержании главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии уральской столицы телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает о задержании главного инженера ЕМУП «Гортранс».
По его данным, меру пресечения планируют избрать завтра.
Сообщается, что основанием для задержания стала взятка в 750 тысяч рублей. Эльзессер, как утверждается, брал деньги в офисе той же компании, менеджеры которой давали их и Сергею Нугаеву – бывший генеральный директор екатеринбургского «Гортранса», который сейчас находится в СИЗО.
Официальных заявлений о задержании Андрея Эльзессера ещё не было.
«И ещё раз повторяем: большие деньги на реформу транспорта в Екатеринбурге требуют чистых рук. А потому вчера в рамках антикоррупционной кампании был задержан главный инженер "Гортранса" Андрей Эльзессер»,
– пишет ресурс.
По его данным, меру пресечения планируют избрать завтра.
Сообщается, что основанием для задержания стала взятка в 750 тысяч рублей. Эльзессер, как утверждается, брал деньги в офисе той же компании, менеджеры которой давали их и Сергею Нугаеву – бывший генеральный директор екатеринбургского «Гортранса», который сейчас находится в СИЗО.
Официальных заявлений о задержании Андрея Эльзессера ещё не было.
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