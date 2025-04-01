СМИ сообщают о задержании главного инженера екатеринбургского «Гортранса»

– пишет ресурс.

«И ещё раз повторяем: большие деньги на реформу транспорта в Екатеринбурге требуют чистых рук. А потому вчера в рамках антикоррупционной кампании был задержан главный инженер "Гортранса" Андрей Эльзессер»,