Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, владеет бизнесом в стране НАТО. Что известно об оскандалившемся на всю Россию директоре уральского завода
...который официально уже и не директор
Экономика
Фото: МК-Урал, Вечерние ведомости
23 июня генеральный директор Уральского компрессорного завода (по крайней мере так представили его в СМИ) Денис Тасаков сделал информагентству ЕАН заявление, которое прогремело на всю Россию – связав задержки выплат зарплат рабочим завода с проводимой «военной спецоперацией на территории Украины». И поставив в пример Великую Отечественную войну, во время которой якобы «никто не спрашивал про зарплату». «А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!» — сказал Тасаков. Эти его слова уже вызвали отклик в Госдуме – первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев призвал отстранить Тасакова от должности.
«Вечерние ведомости» решили изучить биографию Дениса Тасакова – и нашли в ней много интересных деталей, удивительным образом перекликающихся с нынешней геополитической ситуацией. Первым делом мы заглянули в ЕГРЮЛ и увидели, что Тасаков уже месяц как не директор УКЗ. Подробнее – в материале veved.ru
Из открытых источников известно, что Денис Тасаков родился в 1974 году в Невьянске Свердловской области, в 1995 году закончил в Екатеринбурге УРГЭУ-СИНХ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Начал работать в акционерном обществе «Уралинвестэнерго» (создано в 1992 году как чековый инвестфонд при участии «Свердловэнерго» и «Башкирэнерго») в должности бухгалтера, затем стал главным бухгалтером.
Впоследствии Тасаков стал коммерческим директором промышленной группы «Уралинвестэнерго» (ПГ «Уралинвестэнерго»), через офшорные компании контролировавшей 11 промышленных предприятий на территории Свердловской области и Башкортостана, в том числе такие крупные заводы как Уралхиммаш и Уральский компрессорный в Екатеринбурге, Нижнетуринский электроаппаратный завод в Нижней Туре, Строймаш в Стерлитамаке.
Именно с ПГ «Уралинвестэнерго» связаны уголовные страницы биографии Дениса Тасакова. В 2005 году по заявлению бывшего председателя совета директоров этой компании Андрея Ахтямова на топ-менеджеров «Уралинвестэнерго» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Этому предшествовало смещение Ахтямова с должности и последующая продажа акций холдинга инвестфонду UNAKO (Юнако).
Однако Денису Тасакову удалось бежать в Украину вместе тремя другими топ-менеджерами «Уралинвестэнерго» – Василием Бурагой, Владиславом Бутиным и Андреем Рыжиковым.
Их задержал украинский «Беркут» в Евпатории только спустя два года – в июле 2007 года. В мае 2008 года Украина экстрадировала в Россию всех четверых. Так Тасаков оказался в СИЗО Екатеринбурга. Помимо мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) ему предъявили обвинения по статьям 174.1 (Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ.
В июне 2011 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Тасакову и его бывшим коллегам по «Уралинвестэнерго». Они были признаны виновными в хищении активов у Андрея Ахтямова, общий ущерб составил около 200 миллионов рублей.. Тасаков получил наказание по статьям 159 и 174.1 УК РФ суммарно в виде трёх лет и пяти месяцев лишения свободы, а также штрафа в 300 тысяч рублей. Однако тут же вышел на свободу, поскольку уже отбыл этот срок, находясь в заключении в украинском и российском СИЗО. И продолжил заниматься бизнесом…
Впрочем, по данным издания «ПравдаУрФО», даже во время следствия по делу «Уралинвестэнерго» бизнес Тасакова и его друзей не останавливался. После бегства в Украину они имели активы и в этой стране.
По информации «ПравдыУрФО», подсудимые топ-менеджеры «Уралинвестэнерго» могли перекидывать заказы с уральских заводов на вновь приобретенные в Украине производственные площадки . Так, в ходе реорганизации ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод», большая часть портфеля заказов могла быть переведена на приобретённый украинский «Ровенский завод высоковольтной аппаратуры». А когда на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе сократили некоторые производства и продали часть находившейся на балансе недвижимости, вероятно, на эти средства смогли приобрести ещё один завод в Западной Украине – «Львовскую изоляторную компанию».
Некоторые предприятия под управлением «Юнако» не выжили – так, в 2017 году стерлитамакский завод «Строймаш» был обанкрочен и прекратил своё существование.
Поступали сообщения и о потенциальном банкротстве Нижнетуринского электроаппаратного завода, однако он продолжил работу, хоть и имел в 2016 году задолженность по зарплате перед 435 сотрудниками.
Генеральным директором Уральского компрессорного завода Денис Тасаков стал в августе 2021 года, но нужно отметить, что и до его назначения на эту должность предприятие уже долгие годы находилось под управлением группы компаний «Юнако», конечными бенефициарами которой, предположительно, являются экс-фигуранты дела «Уралинвестэнерго» – через кипрские офшоры Unako Asset Management Limited и Fraxis Management Limited.
За это время уже становились достоянием общественности проблемы с оплатой труда на заводе – в сентябре 2020 года профсоюзы сообщали, что рабочие на УКЗ получали неполные зарплаты. А в 2017 году Минобороны было вынуждено судиться с заводом за срыв гособоронзаказа и взыскивать с предприятия неустойку (Тасаков в своём комментарии о «неуместности вопроса о зарплатах» как раз отсылал к тому, что «гособоронзаказ <…> под угрозой срыва»).
С фамилией Тасакова связана ещё одна фирма, на балансе которой нет производственных мощностей, но при этом она недавно была учредителем АО «Уральский компрессорный завод» – это ООО «УКЗ-Инвест». И в отношении неё тоже стартовала процедура банкротства, причём на банкротство подала компания с до боли знакомым названием ООО «ЮНАКО-Инвест». Примечательно здесь то, что в учредителях ООО «ЮНАКО-Инвест», согласно данным сервиса Контур. Фокус, значатся экс-осуждённые Денис Тасаков и Василий Бурага, а среди учредителей «УКЗ-Инвест» – Маргарита Тасакова и Алевтина Бурага. Однофамильцы банкротят фирму однофамильцев – уже наводит на определённые подозрения. Василий Бурага, к слову, ранее был начальником Чкаловского РОВД Екатеринбурга и получил по уголовному делу «Уралинвестэнерго» наибольший срок – пять с половиной лет.
Возвращаясь к Денису Тасакову, стоит также заметить, что, выполняя гособоронзаказ, он одновременно является не только вероятным бенефициаром кипрских офшоров, но и ведёт бизнес в стране НАТО – в открытом реестре юридических лиц Эстонии содержится запись о нём как о представителе компании GIG POLYMER, зарегистрированной в деревне Иру волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа.
GIG в данном случае расшифровывается как «Глобал Инсулейтор Групп» – управляющая компания с таким названием была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2017 году, однако, по всей видимости, она является структурным подразделением эстонской фирмы. Можно только догадываться, где оседала прибыль от деятельности уральского завода – до недавнего времени эстонская фирма являлась единственным учредителем екатеринбургской управляющей компании, и лишь в конце апреля 2022 она была переоформлена на давнего бизнес-партнёра Тасакова – в своё время тоже судимого за мошенничество и отмывание Андрея Рыжикова.
Забавно, но Уральский компрессорный завод, которым руководит Тасаков, находится в Екатеринбурге по улице Эстонской, 6.
В карточке эстонской компании указано, что она не имеет задолженности по налогам в Эстонии. Чего не скажешь о задолженностях Уральского компрессорного завода – в последнее время его буквально завалили исками и судебными приказами о взыскании задолженностей. Наибольшие требования предъявляет Минздрав Челябинской области, по расторгнутым контрактам с которым УКЗ не смог вернуть более 100 миллионов рублей.
Возможно, Денис Тасаков и его предприятие действительно стали жертвой обстоятельств – учитывая международную структуру его группы компаний и разорванные после 24 февраля 2022 года связи. Однако сейчас выглядит весьма вероятным, что Тасаков вновь окажется на скамье подсудимых. Напомним, из-за невыплат зарплат на заводе возбуждены административное и уголовное дела.
Кстати, Тасаков, несмотря на то, что даёт комментарии в этом качестве, уже более месяца не является генеральным директором Уральского компрессорного завода – согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем АО УКЗ является бывший глава Режа Алексей Копалов, находящийся в статусе исполняющего обязанности. Если посмотреть на историю изменений, то мы увидим, что свой пост Тасаков покинул ещё 18 мая, пробыв в должности гендиректора менее года. Связано ли оставление поста с проблемами по выплате зарплат работникам, теперь уже, наверное, покажет следствие.
«Вечерние ведомости» решили изучить биографию Дениса Тасакова – и нашли в ней много интересных деталей, удивительным образом перекликающихся с нынешней геополитической ситуацией. Первым делом мы заглянули в ЕГРЮЛ и увидели, что Тасаков уже месяц как не директор УКЗ. Подробнее – в материале veved.ru
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Из открытых источников известно, что Денис Тасаков родился в 1974 году в Невьянске Свердловской области, в 1995 году закончил в Екатеринбурге УРГЭУ-СИНХ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Начал работать в акционерном обществе «Уралинвестэнерго» (создано в 1992 году как чековый инвестфонд при участии «Свердловэнерго» и «Башкирэнерго») в должности бухгалтера, затем стал главным бухгалтером.
Страница Дениса Тасакова в заблокированной на территории России соцсети LinkedIn
Впоследствии Тасаков стал коммерческим директором промышленной группы «Уралинвестэнерго» (ПГ «Уралинвестэнерго»), через офшорные компании контролировавшей 11 промышленных предприятий на территории Свердловской области и Башкортостана, в том числе такие крупные заводы как Уралхиммаш и Уральский компрессорный в Екатеринбурге, Нижнетуринский электроаппаратный завод в Нижней Туре, Строймаш в Стерлитамаке.
Уголовное дело
Именно с ПГ «Уралинвестэнерго» связаны уголовные страницы биографии Дениса Тасакова. В 2005 году по заявлению бывшего председателя совета директоров этой компании Андрея Ахтямова на топ-менеджеров «Уралинвестэнерго» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Этому предшествовало смещение Ахтямова с должности и последующая продажа акций холдинга инвестфонду UNAKO (Юнако).
Однако Денису Тасакову удалось бежать в Украину вместе тремя другими топ-менеджерами «Уралинвестэнерго» – Василием Бурагой, Владиславом Бутиным и Андреем Рыжиковым.
Их задержал украинский «Беркут» в Евпатории только спустя два года – в июле 2007 года. В мае 2008 года Украина экстрадировала в Россию всех четверых. Так Тасаков оказался в СИЗО Екатеринбурга. Помимо мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) ему предъявили обвинения по статьям 174.1 (Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ.
Вырезка из газеты «Энергетика России» (июнь 2008) о задержании Тасакова и других фигурантов дела «Уралинвестэнерго»
В июне 2011 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Тасакову и его бывшим коллегам по «Уралинвестэнерго». Они были признаны виновными в хищении активов у Андрея Ахтямова, общий ущерб составил около 200 миллионов рублей.. Тасаков получил наказание по статьям 159 и 174.1 УК РФ суммарно в виде трёх лет и пяти месяцев лишения свободы, а также штрафа в 300 тысяч рублей. Однако тут же вышел на свободу, поскольку уже отбыл этот срок, находясь в заключении в украинском и российском СИЗО. И продолжил заниматься бизнесом…
Зарабатывать на Урале, тратить в Украине
Впрочем, по данным издания «ПравдаУрФО», даже во время следствия по делу «Уралинвестэнерго» бизнес Тасакова и его друзей не останавливался. После бегства в Украину они имели активы и в этой стране.
Денис Тасаков и Андрей Рыжиков. Фото: aiz.ru
«После их задержания остальные участники рейдерской схемы уезжают на Украину, где также имеют бизнес-активы. Деньги от деятельности заводов через компанию «Юнако» (от украинского юнак – юноша, создана для управления заводами УИЭ) выводят на Украину и в Эстонию»
— пишет издание.
По информации «ПравдыУрФО», подсудимые топ-менеджеры «Уралинвестэнерго» могли перекидывать заказы с уральских заводов на вновь приобретенные в Украине производственные площадки . Так, в ходе реорганизации ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод», большая часть портфеля заказов могла быть переведена на приобретённый украинский «Ровенский завод высоковольтной аппаратуры». А когда на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе сократили некоторые производства и продали часть находившейся на балансе недвижимости, вероятно, на эти средства смогли приобрести ещё один завод в Западной Украине – «Львовскую изоляторную компанию».
«Они очень негативно относятся к российской власти. По сути, у них забрали по несколько лет жизни, но они вынуждены работать здесь, так как все сохранившиеся активы остались на территории России»
— говорил собеседник издания про вышедших из тюрьмы экс-менеджеров «Уралинвестэнерго».
Некоторые предприятия под управлением «Юнако» не выжили – так, в 2017 году стерлитамакский завод «Строймаш» был обанкрочен и прекратил своё существование.
Поступали сообщения и о потенциальном банкротстве Нижнетуринского электроаппаратного завода, однако он продолжил работу, хоть и имел в 2016 году задолженность по зарплате перед 435 сотрудниками.
Завод на улице Эстонской работает в интересах Эстонии?
Проходная Уральского компрессорного завода. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Генеральным директором Уральского компрессорного завода Денис Тасаков стал в августе 2021 года, но нужно отметить, что и до его назначения на эту должность предприятие уже долгие годы находилось под управлением группы компаний «Юнако», конечными бенефициарами которой, предположительно, являются экс-фигуранты дела «Уралинвестэнерго» – через кипрские офшоры Unako Asset Management Limited и Fraxis Management Limited.
За это время уже становились достоянием общественности проблемы с оплатой труда на заводе – в сентябре 2020 года профсоюзы сообщали, что рабочие на УКЗ получали неполные зарплаты. А в 2017 году Минобороны было вынуждено судиться с заводом за срыв гособоронзаказа и взыскивать с предприятия неустойку (Тасаков в своём комментарии о «неуместности вопроса о зарплатах» как раз отсылал к тому, что «гособоронзаказ <…> под угрозой срыва»).
С фамилией Тасакова связана ещё одна фирма, на балансе которой нет производственных мощностей, но при этом она недавно была учредителем АО «Уральский компрессорный завод» – это ООО «УКЗ-Инвест». И в отношении неё тоже стартовала процедура банкротства, причём на банкротство подала компания с до боли знакомым названием ООО «ЮНАКО-Инвест». Примечательно здесь то, что в учредителях ООО «ЮНАКО-Инвест», согласно данным сервиса Контур. Фокус, значатся экс-осуждённые Денис Тасаков и Василий Бурага, а среди учредителей «УКЗ-Инвест» – Маргарита Тасакова и Алевтина Бурага. Однофамильцы банкротят фирму однофамильцев – уже наводит на определённые подозрения. Василий Бурага, к слову, ранее был начальником Чкаловского РОВД Екатеринбурга и получил по уголовному делу «Уралинвестэнерго» наибольший срок – пять с половиной лет.
Возвращаясь к Денису Тасакову, стоит также заметить, что, выполняя гособоронзаказ, он одновременно является не только вероятным бенефициаром кипрских офшоров, но и ведёт бизнес в стране НАТО – в открытом реестре юридических лиц Эстонии содержится запись о нём как о представителе компании GIG POLYMER, зарегистрированной в деревне Иру волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа.
Выписка из бизнес-реестра Эстонии о фирме Тасакова.
GIG в данном случае расшифровывается как «Глобал Инсулейтор Групп» – управляющая компания с таким названием была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2017 году, однако, по всей видимости, она является структурным подразделением эстонской фирмы. Можно только догадываться, где оседала прибыль от деятельности уральского завода – до недавнего времени эстонская фирма являлась единственным учредителем екатеринбургской управляющей компании, и лишь в конце апреля 2022 она была переоформлена на давнего бизнес-партнёра Тасакова – в своё время тоже судимого за мошенничество и отмывание Андрея Рыжикова.
История смены учредителей ООО «Глобал Инсулэйтор Групп». Иллюстрация: list-org.com
Забавно, но Уральский компрессорный завод, которым руководит Тасаков, находится в Екатеринбурге по улице Эстонской, 6.
В карточке эстонской компании указано, что она не имеет задолженности по налогам в Эстонии. Чего не скажешь о задолженностях Уральского компрессорного завода – в последнее время его буквально завалили исками и судебными приказами о взыскании задолженностей. Наибольшие требования предъявляет Минздрав Челябинской области, по расторгнутым контрактам с которым УКЗ не смог вернуть более 100 миллионов рублей.
Только за последние полтора месяца к УКЗ подано более 10 исков о взыскании задолженностей
Возможно, Денис Тасаков и его предприятие действительно стали жертвой обстоятельств – учитывая международную структуру его группы компаний и разорванные после 24 февраля 2022 года связи. Однако сейчас выглядит весьма вероятным, что Тасаков вновь окажется на скамье подсудимых. Напомним, из-за невыплат зарплат на заводе возбуждены административное и уголовное дела.
Кстати, Тасаков, несмотря на то, что даёт комментарии в этом качестве, уже более месяца не является генеральным директором Уральского компрессорного завода – согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем АО УКЗ является бывший глава Режа Алексей Копалов, находящийся в статусе исполняющего обязанности. Если посмотреть на историю изменений, то мы увидим, что свой пост Тасаков покинул ещё 18 мая, пробыв в должности гендиректора менее года. Связано ли оставление поста с проблемами по выплате зарплат работникам, теперь уже, наверное, покажет следствие.
Тасаков пробыл в должности гендиректора УКЗ менее года. Иллюстрация: checko.ru
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