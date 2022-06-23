Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, владеет бизнесом в стране НАТО. Что известно об оскандалившемся на всю Россию директоре уральского завода ...который официально уже и не директор

Бухгалтер, милый мой бухгалтер

Страница Дениса Тасакова в заблокированной на территории России соцсети LinkedIn

Уголовное дело

Вырезка из газеты «Энергетика России» (июнь 2008) о задержании Тасакова и других фигурантов дела «Уралинвестэнерго»

Зарабатывать на Урале, тратить в Украине

Денис Тасаков и Андрей Рыжиков. Фото: aiz.ru



— пишет издание. «После их задержания остальные участники рейдерской схемы уезжают на Украину, где также имеют бизнес-активы. Деньги от деятельности заводов через компанию «Юнако» (от украинского юнак – юноша, создана для управления заводами УИЭ) выводят на Украину и в Эстонию»



— говорил собеседник издания про вышедших из тюрьмы экс-менеджеров «Уралинвестэнерго». «Они очень негативно относятся к российской власти. По сути, у них забрали по несколько лет жизни, но они вынуждены работать здесь, так как все сохранившиеся активы остались на территории России»

Завод на улице Эстонской работает в интересах Эстонии?

Проходная Уральского компрессорного завода. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Выписка из бизнес-реестра Эстонии о фирме Тасакова.

История смены учредителей ООО «Глобал Инсулэйтор Групп». Иллюстрация: list-org.com

Только за последние полтора месяца к УКЗ подано более 10 исков о взыскании задолженностей

Тасаков пробыл в должности гендиректора УКЗ менее года. Иллюстрация: checko.ru

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости