Суточное количество пожаров в Свердловской области опять снизилось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего на семь пожаров выезжали вчера, 2 апреля, свердловские пожарные. Об этом свидетельствует сводка МЧС России за минувшую среду.Самым крупным и сложным пожаром вчерашнего дня стал тот, что вспыхнул в Екатеринбурге. Площадь его не была рекордной и составила 15 квадратных метров, но в данном случае особую проблему создавала высотность того места, где возникло возгорание — 15 этаж в здании о 26 этажей. Пожары в высотках всегда особо опасны, поэтому к месту катастрофы выслали повышенные силы пожаротушения — 38 специалистов и 12 единиц техники. Ещё до их приезда на улицу высыпали жильцы загоревшейся высотки – 60 человек. Сама же работа пожарных продлилась немногим больше 20 минут.Как предполагают пожарные дознаватели, виной екатеринбургского хлопотного пожара стало неосторожное обращение с огнем.Но и при пожарах на первом этаже — какой случился вчера Берёзовском — людям тоже приходится бросать дома и покидать жилье. В данном случае на улицу выбежали 23 человека. Они стали свидетелями работы 10 огнеборцев. Зрелище, правда, получилось недолгим — огонь специалисты побороли всего за четыре минуты, благо, он не успел распространиться больше, чем на 2 квадратных метра.