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Власти Екатеринбурга планируют закупку 15 автобусов-гармошек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга хотят закупить 15 автобусов-гармошек вместимостью более 150 человек. Об этом сообщается на главном городском портале.
Часть из них будут обслуживать автобусный маршрут №50. Судьба остальных пока решается. На данный момент власти рассматривают в качестве второго маршрута, на который выедут новые автобусы, №57.
«Муниципалитет планирует приобрести 15 сочлененных автобусов Это машины особо большого класса, которые максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров»,
– сказали в мэрии.
Часть из них будут обслуживать автобусный маршрут №50. Судьба остальных пока решается. На данный момент власти рассматривают в качестве второго маршрута, на который выедут новые автобусы, №57.
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