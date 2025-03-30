Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ

– поделился своими ожиданиями от конкурса директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«В формулировках номинаций конкурса, организаторы обозначили важнейшие, как им видится, направления научно-технического поиска, необходимые для развития экономики нашей страны. Но наш опыт говорит о том, что учёного, особенно молодого, невозможно загнать в рамки строго определённого мыслительного процесса. Предлагаю будущим участникам конкурса молодых учёных внимательно изучить весь список тем. И вы наверняка найдёте там то, что давно вас увлекает – от создания новой эффективной косметики и БАДов до систем исследования Луны и Марса»,