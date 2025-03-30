Возрастное ограничение 18+
Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Российская академия наук совместно с благотворительным фондом «Система» объявила для молодых учёных конкурс, в рамках которого авторы лучших разработок получат гранты на внедрение своих проектов. Среди партнёров конкурса цифровая экосистема МТС, готовая поддержать идеи в области искусственного интеллекта. К участию приглашают уральцев.
Участвовать в конкурсе могут исследователи и изобретатели до 30 лет, а при наличии учёных званий – до 40 лет.
Одна из номинаций посвящена «Искусственному интеллекту и квантовым технологиям», в рамках которой молодые учёные могут предложить разработки и исследования в сфере ИИ и машинного обучения в естественных науках на темы, заявленные организаторами. Среди них, например, разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Организаторы конкурса рассчитывают, что подобные алгоритмы в будущем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.
Представители МТС – компании партнёра – призывают учёных и исследователей внимательно изучить список конкурсных тем и найти наиболее интересные для себя.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации – молодой учёный, работающий в вузе или НИИ, либо команда студентов и молодых учёных, представляющая собственные научные разработки и инновационные исследования.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 июля 2025 года.
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
– научная новизна, оригинальность;
– актуальность идеи;
– теоретическая обоснованность;
– уровень научной проработки и возможность внедрения в практику;
– инновационность проекта;
– внедрение и апробация.
Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
Участвовать в конкурсе могут исследователи и изобретатели до 30 лет, а при наличии учёных званий – до 40 лет.
Одна из номинаций посвящена «Искусственному интеллекту и квантовым технологиям», в рамках которой молодые учёные могут предложить разработки и исследования в сфере ИИ и машинного обучения в естественных науках на темы, заявленные организаторами. Среди них, например, разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Организаторы конкурса рассчитывают, что подобные алгоритмы в будущем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.
Представители МТС – компании партнёра – призывают учёных и исследователей внимательно изучить список конкурсных тем и найти наиболее интересные для себя.
«В формулировках номинаций конкурса, организаторы обозначили важнейшие, как им видится, направления научно-технического поиска, необходимые для развития экономики нашей страны. Но наш опыт говорит о том, что учёного, особенно молодого, невозможно загнать в рамки строго определённого мыслительного процесса. Предлагаю будущим участникам конкурса молодых учёных внимательно изучить весь список тем. И вы наверняка найдёте там то, что давно вас увлекает – от создания новой эффективной косметики и БАДов до систем исследования Луны и Марса»,
– поделился своими ожиданиями от конкурса директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации – молодой учёный, работающий в вузе или НИИ, либо команда студентов и молодых учёных, представляющая собственные научные разработки и инновационные исследования.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 июля 2025 года.
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
– научная новизна, оригинальность;
– актуальность идеи;
– теоретическая обоснованность;
– уровень научной проработки и возможность внедрения в практику;
– инновационность проекта;
– внедрение и апробация.
Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
30 марта 2025
30 марта 2025
В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы молодых мастеров ювелирного и камнерезного дела
27 марта 2025
27 марта 2025