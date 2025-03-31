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С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске

12.33 Пятница, 4 апреля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 3 апреля, примерно в 11.35 в Новоуральске на пешеходном переходе напротив 8-го дома на улице Автозаводской под колёса Lada Granta попал пенсионер.

По данным свердловской УГИБДД, пожилой мужчина, 1956 года рождения, вышел на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил тяжёлые травмы, среди которых: тяжёлая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, открытый перелом основания черепа.

Бригада скорой помощи сразу доставила его в реанимационное отделение городской больницы.

За рулём «Лады» был молодой человек, 2003 года рождения. По его словам, он видел людей, стоящих возле пешеходного перехода, но не ожидал, что один из них выйдет на проезжую часть, не дождавшись нужного сигнала светофора. Парень затормозил, но избежать наезда не смог.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:33 С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске
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09:22 Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
21:15 УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
20:57 Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
20:38 Погубивших двух человек супругов из Первоуральска ждёт долгая отсидка
19:53 Суточное количество пожаров в Свердловской области опять снизилось
19:05 В Каменске-Уральском поймали юного нарушителя на питбайке
18:42 Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги работы за неделю
17:50 СК сообщил о завершении расследования уголовного дела мэра Дегтярска
17:21 Двух екатеринбурженок развели на 10 миллионов рублей на сайте знакомств
16:37 В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
16:29 В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами
16:13 Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого
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