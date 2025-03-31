С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 3 апреля, примерно в 11.35 в Новоуральске на пешеходном переходе напротив 8-го дома на улице Автозаводской под колёса Lada Granta попал пенсионер.По данным свердловской УГИБДД, пожилой мужчина, 1956 года рождения, вышел на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил тяжёлые травмы, среди которых: тяжёлая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, открытый перелом основания черепа.Бригада скорой помощи сразу доставила его в реанимационное отделение городской больницы.За рулём «Лады» был молодой человек, 2003 года рождения. По его словам, он видел людей, стоящих возле пешеходного перехода, но не ожидал, что один из них выйдет на проезжую часть, не дождавшись нужного сигнала светофора. Парень затормозил, но избежать наезда не смог.