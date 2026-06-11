Возрастное ограничение 18+
Фейк о создании подразделений для защиты от БПЛА рассылают в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области неизвестные рассылают по электронной почте фейковое распоряжение губернатора о формировании подразделений из числа сотрудников местных предприятий для защиты от БПЛА.
Якобы это необходимо для того, чтобы отбивать беспилотники, которые могут навредить критической инфраструктуре.
Сообщается, что такие письма получают руководители стратегических предприятий.
Свердловская антитеррористическая комиссия призывает не предоставлять подобные данные злоумышленникам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Якобы это необходимо для того, чтобы отбивать беспилотники, которые могут навредить критической инфраструктуре.
Сообщается, что такие письма получают руководители стратегических предприятий.
«Руководству стратегических предприятий предлагается направить списки персонала. Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности»,
– пишет «Антитеррор Урал».
Свердловская антитеррористическая комиссия призывает не предоставлять подобные данные злоумышленникам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию