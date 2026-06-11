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Фейк о создании подразделений для защиты от БПЛА рассылают в Свердловской области

17.47 Четверг, 18 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области неизвестные рассылают по электронной почте фейковое распоряжение губернатора о формировании подразделений из числа сотрудников местных предприятий для защиты от БПЛА.

Якобы это необходимо для того, чтобы отбивать беспилотники, которые могут навредить критической инфраструктуре.

Сообщается, что такие письма получают руководители стратегических предприятий.

«Руководству стратегических предприятий предлагается направить списки персонала. Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности»,

пишет «Антитеррор Урал».


Свердловская антитеррористическая комиссия призывает не предоставлять подобные данные злоумышленникам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
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13:53 Бывшего учителя информатики из свердловского посёлка осудили за покупку наркотиков
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09:55 В Серове сбили 12-летнего мальчика на велосипеде
09:24 В Берёзовском ищут 16-летнего подростка с родинкой на подбородке
09:06 Водителя из Каменска-Уральска оштрафовали за неприличные рамки для номеров
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