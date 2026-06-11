Фейк о создании подразделений для защиты от БПЛА рассылают в Свердловской области





пишет «Антитеррор Урал». «Руководству стратегических предприятий предлагается направить списки персонала. Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области неизвестные рассылают по электронной почте фейковое распоряжение губернатора о формировании подразделений из числа сотрудников местных предприятий для защиты от БПЛА.Якобы это необходимо для того, чтобы отбивать беспилотники, которые могут навредить критической инфраструктуре.Сообщается, что такие письма получают руководители стратегических предприятий.Свердловская антитеррористическая комиссия призывает не предоставлять подобные данные злоумышленникам. Мероприятие для возрастной категории 18+