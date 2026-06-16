Возрастное ограничение 18+

Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы

12.06 Среда, 17 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Выпускники школы государственного управления и предпринимательства УрФУ представили проекты по противодействию коррупции. В работе приняли участие 60 студентов бакалавриата и магистратуры, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Студенты изучили сайты 168 муниципальных образовательных учреждений и проверили, насколько полно на них заполнены разделы «Противодействие коррупции». По итогам исследования они подготовили рекомендации и чек-лист, с помощью которого учреждения смогут самостоятельно проверить наличие необходимых документов и материалов.

Также выпускники разработали проекты по внедрению клиентоцентричного подхода в кадровые процессы муниципальной службы и составлению рейтинга микрорайонов Екатеринбурга на основе качества жизни. Кроме того, они провели опрос о восприятии муниципальных служащих и проанализировали опыт российских городов-миллионников.

Проекты оценили представители администрации Екатеринбурга и преподаватели УрФУ. Работа проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией и университетом.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Более 4 тысяч детей отдохнули в первой смене загородных лагерей Екатеринбурга
16 июня 2026
В Свердловской области выросло число стобалльников ЕГЭ по литературе, химии и истории
13 июня 2026
Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Мото»
08 июня 2026
Мединский обсудил с Паслером новые культурные проекты в Свердловской области
16 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге

А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
11:45 Суд взыскал с «Пятерочки» более 600 тысяч рублей за травму пенсионера в Екатеринбурге
10:25 Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
21:03 В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце
20:51 За пару дней после освобождения житель Богдановича заработал новый срок
20:15 Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию
19:19 Житель Талицы осуждён за многолетнюю неуплату алиментов
19:01 Рецидивист-осквернитель мемориала в Нижней Туре предстанет перед судом
18:48 Культовый фильм Федерико Феллини екатеринбуржцы могут увидеть на большом экране
18:01 Избившего подростка на склоне Уктуса мужчину отправили в колонию-поселение на 4,5 года
17:33 Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты
17:15 Штукатурку сколачивают на колоннах здания мэрии Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
18:29 Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы
17:39 В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота
Все новости России и мира
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
11:45 Суд взыскал с «Пятерочки» более 600 тысяч рублей за травму пенсионера в Екатеринбурге
10:25 Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
21:03 В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце
20:51 За пару дней после освобождения житель Богдановича заработал новый срок
20:15 Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию
19:19 Житель Талицы осуждён за многолетнюю неуплату алиментов
19:01 Рецидивист-осквернитель мемориала в Нижней Туре предстанет перед судом
18:48 Культовый фильм Федерико Феллини екатеринбуржцы могут увидеть на большом экране
18:01 Избившего подростка на склоне Уктуса мужчину отправили в колонию-поселение на 4,5 года
17:33 Жители Урала чаще всего дарят выпускникам гаджеты
17:15 Штукатурку сколачивают на колоннах здания мэрии Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK