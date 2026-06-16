Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Выпускники школы государственного управления и предпринимательства УрФУ представили проекты по противодействию коррупции. В работе приняли участие 60 студентов бакалавриата и магистратуры, сообщили в администрации Екатеринбурга.Студенты изучили сайты 168 муниципальных образовательных учреждений и проверили, насколько полно на них заполнены разделы «Противодействие коррупции». По итогам исследования они подготовили рекомендации и чек-лист, с помощью которого учреждения смогут самостоятельно проверить наличие необходимых документов и материалов.Также выпускники разработали проекты по внедрению клиентоцентричного подхода в кадровые процессы муниципальной службы и составлению рейтинга микрорайонов Екатеринбурга на основе качества жизни. Кроме того, они провели опрос о восприятии муниципальных служащих и проанализировали опыт российских городов-миллионников.Проекты оценили представители администрации Екатеринбурга и преподаватели УрФУ. Работа проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве между мэрией и университетом. Мероприятие для возрастной категории 18+