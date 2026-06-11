Выборы депутатов Заксобрания Свердловской области назначены на 20 сентября

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли постановление о назначении выборов нового созыва регионального парламента на единый день голосования - 20 сентября 2026 года.Как сообщили в Избирательной комиссии Свердловской области, в регионе предстоит избрать 50 депутатов. Из них 25 будут избраны по единому избирательному округу по партийным спискам, еще 25 - по одномандатным округам.Организующей выборы комиссией выступит облизбирком. Полномочия 25 окружных избирательных комиссий возложены на территориальные избиркомы.Выдвижение кандидатов начнется на следующий день после официального опубликования постановления о назначении выборов в «Областной газете».В облизбиркоме напомнили, что в 2026 году выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области совмещены с выборами депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. В связи с этим решение о количестве дней голосования будет принимать Центральная избирательная комиссия России. Такое решение может быть принято в течение 10 дней после назначения федеральных выборов. Мероприятие для возрастной категории 18+