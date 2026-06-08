Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг





— приводит его краткую биографию ДИП. «Скидин Илья Вадимович начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года — советник заместителя губернатора Свердловской области»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свои указом губернатор назначил на вакантную должность заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Илью Скидина. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.Ожидается, что Людмила Берг, которая до этого занимала должность замминистра, станет ректором УрГЭУ вместо Якова Силина. Мероприятие для возрастной категории 18+