Возрастное ограничение 18+
Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг
Фото: ДИП Свердловской области
Свои указом губернатор назначил на вакантную должность заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Илью Скидина. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Ожидается, что Людмила Берг, которая до этого занимала должность замминистра, станет ректором УрГЭУ вместо Якова Силина. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Скидин Илья Вадимович начал трудовую деятельность в сфере промышленности. С 2018 года работал на различных должностях в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, с 2023 года — советник заместителя губернатора Свердловской области»,
— приводит его краткую биографию ДИП.
Ожидается, что Людмила Берг, которая до этого занимала должность замминистра, станет ректором УрГЭУ вместо Якова Силина. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию