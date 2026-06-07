Паслер сократил число своих заместителей в правительстве Свердловской области

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об изменении структуры регионального правительства, сократив количество своих заместителей на одну должность.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, число министерств и департаментов при этом не изменилось. Корректировки касаются только распределения полномочий между губернатором и членами правительства.Согласно новой схеме, первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки Алексей Шмыков продолжит курировать промышленность, сферу природных ресурсов, ветеринарию, государственные закупки и работу Региональной энергетической комиссии. Вице-губернатор Василий Козлов, который приступит к исполнению обязанностей 9 июня (без приставки исполняющий обязанности), будет отвечать за внутреннюю и информационную политику.Часть направлений Денис Паслер решил оставить в своём непосредственном ведении. Под личным контролем губернатора будут находиться министерство финансов, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерство международных и внешнеэкономических связей, а также департамент противодействия коррупции. Мероприятие для возрастной категории 18+