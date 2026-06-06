



Петлин. — сказалПетлин. «Видимо, у властей есть социология, и они видят, что мы проходим в ЗакСо и делают сейчас всё, что бы этого не случилось. Именно с этим связаны обыски 29 апреля, когда у нас изъяли всю оргтехнику, все телефоны, закрыли доступы к аккаунтам, парализовав на полмесяца работу избирательного штаба. Сейчас начали «работу» с нашими кандидатами»,





— сказал лидер свердловского «Яблока». «Обвинения в адрес Болтачева , что он нецензурно выражался , просто абсурдны — это наверное самый интеллигентный, образованный и правильно воспитанный человек, которого я знаю»,

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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В свердловском «Яблоке» связали арест Грэя Болтачёва с высокими рейтингами партии в регионе. Председатель реготделения Максим Петлин в разговоре с Вечерними ведомостями выразил мнение, что у властей есть данные социологических опросов, которые показывают популярность «Яблока» в преддверии выборов.По мнению Петлина, Грэй Болтачёв — один из потенциальных лидеров партсписка в Заксобрание области, и «потенциально отличный депутат областного парламента».Грэй Болтачёв был арестован за 5 суток по обвинению в том, что. 8 июня в 18.30 он должен освободиться из спецприёмника в Алапаевске. Мероприятие для возрастной категории 18+