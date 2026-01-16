Возрастное ограничение 18+
Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшем 2025 году приставы Свердловской области отправили на родину более двух тысяч иностранцев, находившихся в России нелегально.
Речь идёт об иностранцах, которые были признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания). Приставы оформляли необходимые документы и провожали нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу.
Сообщается, что иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории России, также оштрафовали.
«Судебные приставы выдворили 2065 иностранных граждан. Все они прибыли на заработки и находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований»,
– заявили в областном ГУФССП.
