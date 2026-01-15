Возрастное ограничение 18+
47 мигрантов выдворили из России после рейда на екатеринбургском хладокомбинате
Фото: УМВД по Екатеринбургу
После рейда на хладокомбинате «Норд» в Екатеринбурге задержали 81 иностранца, более половины из которых выдворены из России.
По данным МВД России, иностранцы жили на территории предприятия в организованном общежитии и трудились в цехе по производству рыбы.
Также полицейские составили семь протоколов за нарушение мигрантами режима пребывания – проживание не по месту регистрации.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
«В отношении 47 нарушителей, которые не имели документов на право пребывания в России, составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Все они выдворены за пределы Российской Федерации. Ещё 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ»,
– рассказали в полиции.
