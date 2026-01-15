47 мигрантов выдворили из России после рейда на екатеринбургском хладокомбинате

– рассказали в полиции.

«В отношении 47 нарушителей, которые не имели документов на право пребывания в России, составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Все они выдворены за пределы Российской Федерации. Ещё 18 иностранцев, работавших без необходимых разрешений, привлечены к ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ»,