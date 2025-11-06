Возрастное ограничение 18+
Депутат Госдумы предложил мораторий на закон о поиске экстремизма после дела в Свердловской области
Скриншот из видео: телеграм-канал «ДАВАНКОВ // Вице-спикер Госдумы»
Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил ввести мораторий на применение закона о поиске экстремистских материалов в интернете. В своём посте в телеграм-канале он упомянул первое в России дело по этой статье, возбужденное против жителя Каменска-Уральского.
Депутат напомнил, что выступал против этого закона ещё на стадии обсуждения в Госдуме. Он подчеркнул, что новые нормы создают риски для обычных пользователей: «В реестре экстремистских материалов — 5,5 тысячи наименований. Уверен, миллионы россиян хотя бы раз наткнулись на что-то из этого списка. Я против того, чтобы их судили, как и большинство россиян». Даванков сообщил, что планирует обратиться в Правительство РФ с предложением приостановить применение статьи до внесения поправок и призвал правоохранительные органы и Роскомнадзор воздержаться от её применения до тех пор, пока не будут внесены изменения, защищающие обычных граждан.
Напомним, 20-летний сотрудник каменского медучреждения открыл в интернете статьи про «РДК»* и «Азов»*. После этого оператор связи передал данные пользователя в ФСБ, и против молодого человека возбудили административное дело по статье 13.53 КоАП.
* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещены
Депутат напомнил, что выступал против этого закона ещё на стадии обсуждения в Госдуме. Он подчеркнул, что новые нормы создают риски для обычных пользователей: «В реестре экстремистских материалов — 5,5 тысячи наименований. Уверен, миллионы россиян хотя бы раз наткнулись на что-то из этого списка. Я против того, чтобы их судили, как и большинство россиян». Даванков сообщил, что планирует обратиться в Правительство РФ с предложением приостановить применение статьи до внесения поправок и призвал правоохранительные органы и Роскомнадзор воздержаться от её применения до тех пор, пока не будут внесены изменения, защищающие обычных граждан.
Напомним, 20-летний сотрудник каменского медучреждения открыл в интернете статьи про «РДК»* и «Азов»*. После этого оператор связи передал данные пользователя в ФСБ, и против молодого человека возбудили административное дело по статье 13.53 КоАП.
* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещены
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
31 октября 2025
31 октября 2025
Против замглавы Минприроды, насмерть сбившего защитника сквера, возбудили уголовное дело
05 ноября 2025
05 ноября 2025