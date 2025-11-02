В Каменске-Уральском возбудили дело по статье о поиске экстремистских материалов





В Каменске-Уральском возбудили первое в России дело по статье «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Новую (начала действовать в России с 1 сентября этого года) статью 13.53 КоАП вменили 20-летнему сотруднику каменского медучреждения, недавнему выпускнику медколледжа. Об этом рассказал юрист Сергей Барсуков, защищающий молодого человека.В разговоре с Вечерним ведомостями Барсуков подтвердил возбуждение дела и рассказал о его подробностях.По словам юриста, ранним утром 24 сентября его доверитель ехал на работу в автобусе и сидел в интернете. Уже в тот же день к нему позвонили на работу, встретили на выходе и увезли в отдел сотрудники ФСБ.Барсуков предполагает, что информацию о поисковых запросах его доверителя в органы передал оператор мобильной связи (в ряде СМИ уже выдают это как утверждение, однако в разговоре с Вечерними ведомостями юрист подчеркнул, что это его предположение).8 октября молодого человека вызвали на составление протокола в отдел по исполнению административного законодательства местного отдела МВД. В конце октября было первое заседание по делу, сегодня прошло второе.По словам Барсукова, его подзащитный никогда не привлекался к административной ответственности, не участвовал в незаконных акциях и не симпатизирует указанным в деле организациям, а информацию о них читал из интереса и любознательности. В разговоре с Вечерними ведомостями юрист рассказал, что у его доверителя не установлен VPN, что по идее, исключает возможность открытия страниц с запрещённым в России материалами.В одном из телеграм-каналов после появления новости о возбуждении дела появились фотографии экрана, как утверждается, iPhone каменца с историей поиска — в поисковых запросах там значатся батальон Aзoв*, РДK* и УНA-УНСO**, а также зафиксирована подписка на телеграм-канал с названием на украинском языке.Напомним, новая статья 13.53 КоАП в российское законодательство была введена этим летом. Весьма внезапно, поскольку она появилась в поправках ко второму чтению в Госдуме законопроекта, изначально введение этой статьи не предполагавшем. Законопроект «О внесении изменений в КоАП в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации» был внесён в октябре 2024 года, и тогда о поиске экстремистской информации в нём ничего не говорилось. В текущем созыве Госдумы законопроект вызвал критику среди целого ряда депутатов, а также таких деятелей как, например, Екатерина Мизулина. Партия «Новые люди» обращалась в СовФед с просьбой воздержаться от одобрения законопроекта, но это не возымело действия. Закон был одобрен Совфедом и затем подписан Путиным. Критики указывали на противоречие нового закона статье 29 Конституции, декларирующей право свободно искать информацию.Дела по статье 13.53 КоАП, согласно закону, рассматривают не районные, а мировые суды. Дело в Каменске-Уральском — первый известный в России случай возбуждения дела по этой статье.