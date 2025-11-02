Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском возбудили дело по статье о поиске экстремистских материалов

Это первое известное в России дело по новой статье

Четверг, 6 ноября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском возбудили первое в России дело по статье «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Новую (начала действовать в России с 1 сентября этого года) статью 13.53 КоАП вменили 20-летнему сотруднику каменского медучреждения, недавнему выпускнику медколледжа. Об этом рассказал юрист Сергей Барсуков, защищающий молодого человека.

В разговоре с Вечерним ведомостями Барсуков подтвердил возбуждение дела и рассказал о его подробностях.

По словам юриста, ранним утром 24 сентября его доверитель ехал на работу в автобусе и сидел в интернете. Уже в тот же день к нему позвонили на работу, встретили на выходе и увезли в отдел сотрудники ФСБ.

«Его забрали в отдел. Он отдал телефон и, испугавшись, признал вину. Сотрудники сделали скриншоты и приобщили их к материалам дела. Делалось это при двух понятых — так совпало, что оба они учащиеся лицея по специальности "правоохранительная деятельность", что наводит на некоторые подозрения. Опрашивали его без защитника»,

— сказал в разговоре с
юрист.


Барсуков предполагает, что информацию о поисковых запросах его доверителя в органы передал оператор мобильной связи (в ряде СМИ уже выдают это как утверждение, однако в разговоре с Вечерними ведомостями юрист подчеркнул, что это его предположение).

8 октября молодого человека вызвали на составление протокола в отдел по исполнению административного законодательства местного отдела МВД. В конце октября было первое заседание по делу, сегодня прошло второе.

«Я ходатайствовал о вызове в суд сотрудников ФСБ — оперуполномоченного и начальника отдела ФСБ по Каменску-Уральскому, который направлял на бланке ФСБ заявление в полицию о возбуждении дела. Но никто не явился. По моему мнению, это неуважение к участникам процесса. Судье я сказал, что материалы "сырые". В итоге мировой суд решил вернуть протокол в полицию для исправления»,

— рассказал
Сергей Барсуков.


По словам Барсукова, его подзащитный никогда не привлекался к административной ответственности, не участвовал в незаконных акциях и не симпатизирует указанным в деле организациям, а информацию о них читал из интереса и любознательности. В разговоре с Вечерними ведомостями юрист рассказал, что у его доверителя не установлен VPN, что по идее, исключает возможность открытия страниц с запрещённым в России материалами.

В одном из телеграм-каналов после появления новости о возбуждении дела появились фотографии экрана, как утверждается, iPhone каменца с историей поиска — в поисковых запросах там значатся батальон Aзoв*, РДK* и УНA-УНСO**, а также зафиксирована подписка на телеграм-канал с названием на украинском языке.

Напомним, новая статья 13.53 КоАП в российское законодательство была введена этим летом. Весьма внезапно, поскольку она появилась в поправках ко второму чтению в Госдуме законопроекта, изначально введение этой статьи не предполагавшем. Законопроект «О внесении изменений в КоАП в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации» был внесён в октябре 2024 года, и тогда о поиске экстремистской информации в нём ничего не говорилось. В текущем созыве Госдумы законопроект вызвал критику среди целого ряда депутатов, а также таких деятелей как, например, Екатерина Мизулина. Партия «Новые люди» обращалась в СовФед с просьбой воздержаться от одобрения законопроекта, но это не возымело действия. Закон был одобрен Совфедом и затем подписан Путиным. Критики указывали на противоречие нового закона статье 29 Конституции, декларирующей право свободно искать информацию.

Дела по статье 13.53 КоАП, согласно закону, рассматривают не районные, а мировые суды. Дело в Каменске-Уральском — первый известный в России случай возбуждения дела по этой статье.

*признаны в России террористическими организациями и запрещены
**признана в России экстремистской организацией и запрещена

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
