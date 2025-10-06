Возрастное ограничение 18+
Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински.
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что адвокат обжаловал постановление Верх-Исетского районного суда о продлении меры пресечения до 30 декабря 2025 года, прося для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, но суд вышестоящей инстанции отказал ему.
«Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы»,
– сказали в пресс-службе.
