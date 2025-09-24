Возрастное ограничение 18+
Бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шыхлински продлили меру пресечения
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председателю свердловской региональной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» и бывшему лидеру азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахину Шыхлински продлили содержание под стражей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шахину Мутвалы оглы Шыхлински. Он пробудет в СИЗО до 30 декабря 2025 года.
Напомним, новым лидером азербайджанской общины стал Видади Мустафаев.
