Жителя Екатеринбурга признали виновным в госизмене
Фото: Свердловский областной суд
Новый приговор по делу о государственной измене вынес Свердловский областной суд. В этот раз виновным признали жителя Екатеринбурга.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, осуждённый Константин Марков за деньги передавал спецслужбам Украины персональные данные россиян, добавив, что весной прошлого года он был осуждён за похищение человека и вымогательство.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее приговор по делу о «госизмене» вынесли Евгению Вараксину. Суд установил, что он сделал денежный перевод для ВСУ, когда был в Польше.
«Суд признал Маркова виновным по статье 275 УК РФ – "Госизмена". По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 320 тысяч рублей и последующим ограничением свободы сроком на 2 года»,
– рассказали в пресс-службе.
