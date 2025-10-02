Жителя Екатеринбурга признали виновным в госизмене

– рассказали в пресс-службе.

«Суд признал Маркова виновным по статье 275 УК РФ – "Госизмена". По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 320 тысяч рублей и последующим ограничением свободы сроком на 2 года»,