К условному сроку приговорили пенсионера за реабилитацию нацизма в Свердловской области
Фото: прокуратура Свердловской области
В Свердловском областном суде пенсионеру из посёлка Цементный Невьянского района вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма.
Напомним, в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года 75-летний мужчина опубликовал в одной из популярных социальных сетей комментарии, в которых, как было установлено судом, он оправдывал фашизм и нацизм, а также преступления, совершённые фашисткой Германией в годы Второй мировой войны, что было установлено Международным военным трибуналом. Кроме того, в его комментариях усмотрели заведомо ложные сведения о деятельности СССР в военные годы.
Свердловский суд признал его виновным в публичной реабилитации нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также ему на 1,5 года запретили писать комментарии в социальных сетях.
«В результате умышленных действий жителя посёлка Цементный нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества»,
– пояснили в областной прокуратуре.
