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В Свердловской области начали судить за реабилитацию нацизма 75-летнего пенсионера
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении 75-летнего жителя посёлка Цементный. Пожилого человека обвиняют в реабилитации нацизма из-за комментариев, которые он оставлял в соцсетях.
Напомним, следствие считает, что в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года пенсионер опубликовал в одной из социальных сетей комментарии, оправдывающие фашизм и нацизм, а также преступления, совершённые фашисткой Германией в годы Второй мировой войны, что было установлено Международным военным трибуналом.
Сегодня прокурор озвучил обвинительное заключение. Пожилому мужчине вменяют пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Свою вину он не признал, рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
Напомним, следствие считает, что в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года пенсионер опубликовал в одной из социальных сетей комментарии, оправдывающие фашизм и нацизм, а также преступления, совершённые фашисткой Германией в годы Второй мировой войны, что было установлено Международным военным трибуналом.
Сегодня прокурор озвучил обвинительное заключение. Пожилому мужчине вменяют пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Свою вину он не признал, рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
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