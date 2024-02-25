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Двум екатеринбурженкам назначили по 10 суток ареста за выражение поддержки Алексею Навальному
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Две девушки получили административные аресты по следам акций, прошедших или планировавшихся в Екатеринбурге после смерти Алексея Навального. Однако назначены они были не по «митинговой» статье 20.2 КоАП, а по другим, хотя изначально полицейские выявили и задержали девушек именно на основании их желания выразить своё мнение на улице.
Первой была задержана 20-летняя уроженка Украины Алина Сердега – в воскресенье, 18 февраля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Ленинского суда Екатеринбурга, на ночь Сердега была помещена в изолятор, а на следующий день, 19 февраля судья Надежда Ханкевич назначила Сердеге 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП), которое заключалось в выражении нецензурной бранью в общественном месте, сопровождавшемся неповиновением требованию сотруднику полиции. Судя по адресу, девушка ругалась матом в здании отдела полиции №5 на Сакко и Ванцетти, 119. При этом доставлена туда была Сердега с улицы Вайнера, где она стояла с плакатом против политических репрессий и убийств. Сегодня прошла апелляция в Свердловском областном суде, которая оставила наказание 20-летней девушке без изменений. Сегодня же заканчивается назначенный ей срок, и Сердега должна выйти на свободу.
Поводом для задержания ещё одной екатеринбурженки, 30-летней Марии Кечиной, стал пост в телеграм-чате «Протестный Екатеринбург». 16 февраля – в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального, Кечина написала в этом чате сообщение с текстом «В Екб сегодня кто-то где-то собирается?». Полицейские увидели это сообщение и написали рапорт, в котором сказано, что таким образом она «призывала принять участие в протесте в поддержку Алексея Навального в городе Екатеринбурге». Однако составлять протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия, как часто бывает в таких случаях (недавно за пост в телеграм организацию несанкционированного пикета вменили екатеринбуржцу Альберту Якупову, и посадили его на 8 суток), полиция не стало. Вместо этого они перешли в профиль Telegram девушки и увидели там в качестве «аватарки» фотографию с одного из митингов, на которой в кадр попала символика «Штабов Навального»* (в пресс-службе суда «Вечерним ведомостям» не смогли уточнить, что именно за символ это был). В итоге на девушку составили протокол по части 1 статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Кечина была задержана 21 февраля, и 22 февраля судья Ленинского районного суда Надежда Ханкевич назначила ей 10 суток ареста. Сегодня судья Свердловского областного суда Юлия Филиппова оставила наказание в силе, Кечина должна освободиться 2 марта.
*«Общественное движение "Штабы Навального"» признано в России Мосгорсудом экстремистской организацией, ликвидировано и запрещено.
Первой была задержана 20-летняя уроженка Украины Алина Сердега – в воскресенье, 18 февраля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Ленинского суда Екатеринбурга, на ночь Сердега была помещена в изолятор, а на следующий день, 19 февраля судья Надежда Ханкевич назначила Сердеге 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП), которое заключалось в выражении нецензурной бранью в общественном месте, сопровождавшемся неповиновением требованию сотруднику полиции. Судя по адресу, девушка ругалась матом в здании отдела полиции №5 на Сакко и Ванцетти, 119. При этом доставлена туда была Сердега с улицы Вайнера, где она стояла с плакатом против политических репрессий и убийств. Сегодня прошла апелляция в Свердловском областном суде, которая оставила наказание 20-летней девушке без изменений. Сегодня же заканчивается назначенный ей срок, и Сердега должна выйти на свободу.
Поводом для задержания ещё одной екатеринбурженки, 30-летней Марии Кечиной, стал пост в телеграм-чате «Протестный Екатеринбург». 16 февраля – в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального, Кечина написала в этом чате сообщение с текстом «В Екб сегодня кто-то где-то собирается?». Полицейские увидели это сообщение и написали рапорт, в котором сказано, что таким образом она «призывала принять участие в протесте в поддержку Алексея Навального в городе Екатеринбурге». Однако составлять протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия, как часто бывает в таких случаях (недавно за пост в телеграм организацию несанкционированного пикета вменили екатеринбуржцу Альберту Якупову, и посадили его на 8 суток), полиция не стало. Вместо этого они перешли в профиль Telegram девушки и увидели там в качестве «аватарки» фотографию с одного из митингов, на которой в кадр попала символика «Штабов Навального»* (в пресс-службе суда «Вечерним ведомостям» не смогли уточнить, что именно за символ это был). В итоге на девушку составили протокол по части 1 статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Кечина была задержана 21 февраля, и 22 февраля судья Ленинского районного суда Надежда Ханкевич назначила ей 10 суток ареста. Сегодня судья Свердловского областного суда Юлия Филиппова оставила наказание в силе, Кечина должна освободиться 2 марта.
*«Общественное движение "Штабы Навального"» признано в России Мосгорсудом экстремистской организацией, ликвидировано и запрещено.
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