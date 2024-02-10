Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня прошёл суд над Альбертом Якуповым – задержанным накануне после возложения цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» мужчиной, которого полиция посчитала организатором несогласованного публичного мероприятия.Судья Ленинского суда Екатеринбурга Татьяна Чащина признала Якупова виновным и назначила ему по части 2 статьи 20.2 КоАП 8 суток административного ареста, сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Якупова Илдар Садыков. Максимальное наказание по вменённому правонарушению составляет 10 суток ареста.Якупова посчитали организатором акции на основании сообщений в телеграм-чатах, связанных с движением жён мобилизованных «Путь домой». Пользователь с ником Albert написал 9 февраля в 17.29 в одном из чатов предложение собраться 10 февраля в 11.30 у БЦ «Манхэттэн» (саму акцию в движении «Путь домой» анонсировали на 12.00 по местному времени). Уже через полчаса сотрудник ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев зафиксировал эту переписку, в полиции установили, что Albert – это и есть Альберт Якупов.Задержание пятерых человек произошло 10 февраля сразу после возложения цветов на площади Советской Армии. На троих девушек составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. А Ивана Букина отпустили без протокола, предположительно, потому, что его мобилизованный отец находится в зоне боевых действий.