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Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток

14.09 Воскресенье, 11 февраля 2024
Фото: Илдар Садыков
В Екатеринбурге сегодня прошёл суд над Альбертом Якуповым – задержанным накануне после возложения цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» мужчиной, которого полиция посчитала организатором несогласованного публичного мероприятия.

Судья Ленинского суда Екатеринбурга Татьяна Чащина признала Якупова виновным и назначила ему по части 2 статьи 20.2 КоАП 8 суток административного ареста, сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Якупова Илдар Садыков. Максимальное наказание по вменённому правонарушению составляет 10 суток ареста.

Якупова посчитали организатором акции на основании сообщений в телеграм-чатах, связанных с движением жён мобилизованных «Путь домой». Пользователь с ником Albert написал 9 февраля в 17.29 в одном из чатов предложение собраться 10 февраля в 11.30 у БЦ «Манхэттэн» (саму акцию в движении «Путь домой» анонсировали на 12.00 по местному времени). Уже через полчаса сотрудник ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев зафиксировал эту переписку, в полиции установили, что Albert – это и есть Альберт Якупов.

Задержание пятерых человек произошло 10 февраля сразу после возложения цветов на площади Советской Армии. На троих девушек составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. А Ивана Букина отпустили без протокола, предположительно, потому, что его мобилизованный отец находится в зоне боевых действий.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:46 Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
14:09 Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток
13:15 Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам
12:07 В Свердловской области проводится обследование леса с помощью космической съемки
10:46 Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
10:26 В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
17:26 Появились подробности пожара под Богдановичем, в котором погиб трехлетний мальчик
17:06 В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»
16:37 В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов
16:31 СК возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка при пожаре в Свердловской области
15:43 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал со служебной машиной
13:55 В Екатеринбурге задержали пять человек возле памятника «Чёрный тюльпан» во время возложения цветов
12:11 В Нижнем Тагиле рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты
11:03 Движение троллейбусов №33 временно приостановлено от улицы Таганская до кольца Педуниверситет в Екатеринбурге
10:41 В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:14 В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе
21:27 Обильные снегопады лишат мэра Екатеринбурга ночного сна
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20:20 С понедельника начнётся процесс о прошлогоднем налёте на екатеринбургскую «Злату»
19:37 В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес
18:57 Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
17:29 Синоптики предупредили о похолодании до -26°C в Свердловской области
17:04 Два детсада и школу хотят построить в Железнодорожном районе Екатеринбурга
16:40 Крупную сумму перевела лжесиловикам свердловский педагог под угрозой возбуждения дела о госизмене
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