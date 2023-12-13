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Суд в Екатеринбурге оштрафовал активиста за пикет против мусорного полигона в Сысерти
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Сергея Кириллова на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает It's My City со ссылкой на правозащитницу Веру Мангилеву.
Сергей Кириллов 1 декабря провел одиночный пикет в поддержку жителей Сысертского района, выступающих против строительства мусорного полигона. Он был с плакатом «Услышьте народ! Сысерть». Мужчину отвезли в отделение полиции. Такие же акции проходили 30 ноября, 5 и 13 декабря, но никого не задержали.
Поводом для составления протокола стало то, что Кириллов стоял возле здания полпредства, а по относительно недавно принятому закону (в 2022 году) стоять с пикетом рядом с резиденцией президента нельзя, однако не совсем ясно, почему резиденция полпреда воспринимается именно как президентская, так как в Екатеринбурге такой считается Дом Севастьянова.
Жители Сысертского городского округа борются против строительства объекта у Андреевки, который позиционирует себя как экологический кластер. Активисты и местные жители опасаются, что это может превратиться в обычную свалку.
Большинство жителей Сысертского городского округа проголосовали в конце ноября против утверждения нового генплана, предполагающего размещение мусорного завода у деревни Андреевка.
Также региональный парламент в ближайшее время будет рассматривать два законопроекта, которые отберут возможность повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов.
Сергей Кириллов 1 декабря провел одиночный пикет в поддержку жителей Сысертского района, выступающих против строительства мусорного полигона. Он был с плакатом «Услышьте народ! Сысерть». Мужчину отвезли в отделение полиции. Такие же акции проходили 30 ноября, 5 и 13 декабря, но никого не задержали.
Поводом для составления протокола стало то, что Кириллов стоял возле здания полпредства, а по относительно недавно принятому закону (в 2022 году) стоять с пикетом рядом с резиденцией президента нельзя, однако не совсем ясно, почему резиденция полпреда воспринимается именно как президентская, так как в Екатеринбурге такой считается Дом Севастьянова.
Жители Сысертского городского округа борются против строительства объекта у Андреевки, который позиционирует себя как экологический кластер. Активисты и местные жители опасаются, что это может превратиться в обычную свалку.
Большинство жителей Сысертского городского округа проголосовали в конце ноября против утверждения нового генплана, предполагающего размещение мусорного завода у деревни Андреевка.
Также региональный парламент в ближайшее время будет рассматривать два законопроекта, которые отберут возможность повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов.
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Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов
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