Возрастное ограничение 18+

Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов

16.52 Понедельник, 11 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшее время на рассмотрение заксобрания Свердловской области должны внести два законопроекта — «О перераспределении полномочия по утверждению генерального плана городского округа между органами местного самоуправления отдельных городских округов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» и «Об особенностях утверждения в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки».

На прошлой неделе о возможности принятия областными депутатами законов, которые ограничили бы депутатов думы Сысертского городского округа в окончательном решении вопроса о строительстве мусорного полигона у Андреевки, уже сообщал источник Вечерних ведомостей.

Другой источник Вечерних ведомостей подтвердил эту информацию, уточнив, что в заксобрание Свердловской области будут внесены два законопроекта. Одним у местных властей Сысертского городского округа (а также у девяти других городских округов Свердловской области) планируется отобрать на ближайшие пять лет полномочия по утверждению генплана, передав их областному правительству. Вторым — передать полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, а также местных правил землепользования и застройки (ПЗЗ) от депутатов думы Сысертского городского округа к администрации Сысерти. Аналогичным образом полномочия по утверждению ПЗЗ в соответствующих муниципальных образованиях получат администрации Белоярского городского округа и Екатеринбурга.

Для чего принимаются сразу два закона?



Собеседник Вечерних ведомостей полагает, что эти два закона принимаются для того, чтобы исключить все возможности сысертских депутатов заблокировать строительство мусорного полигона (инициатор строительства, компания «Экологические системы» называет объект эко-кластером). В случае принятия законов новый генплан Сысертского городского округа, минуя местных депутатов, сможет утвердить областной Минстрой. А второй вариант, с помощью которого даже при таком генплане сысертские депутаты могли бы заблокировать строительство полигона — не утверждать соответствующие изменения в ПЗЗ — будет исключён путём передачи права утверждения ПЗЗ от депутатов к администрации Сысерти. Таким образом нелояльные депутаты не смогут препятствовать строительству полигона — считает собеседник Вечерних ведомостей. Поскольку возглавляющий Сысертскую администрацию мэр Дмитрий Нисковских поддерживает строительство полигона, также проект поддерживает возглавляющий правительство Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. С мнением сысертских депутатов, среди которых есть сразу несколько противников размещения полигона на территории городского округа, в таком случае можно будет уже не считаться.

Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению ПЗЗ значится под номером 2 в повестке ближайшего заседания комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению генплана уже поступил в другой комитет ЗакСО — по региональной политике и развитию местного самоуправления. После одобрения профильными комитетами законопроекты вынесут на голосование в региональный парламент. Теоретически их могут принять в трёх чтениях до конца года. В текущей версии законопроекта о перераспределении полномочий по утверждению генплана указано, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Второй законопроект вступит в силу со дня его опубликования.


Фрагмент законопроекта о перераспределении полномочий по утверждению генплана.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
02 декабря 2023
Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
05 декабря 2023
В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций
11 декабря 2023
В ГИМС назвали самые опасные участки екатеринбургского Городского пруда зимой
05 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:29 Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах
16:53 Из-за пожара из «Пассажа» в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
16:28 В Екатеринбурге обещают бесперебойную работу общественного транспорта
16:05 Житель Верхней Пышмы обварил ноги из-за прорыва горячей трубы
15:36 В Новоуральске таксист спас жизнь замерзавшей девочке
15:06 В преддверии новогодних праздников усилилось патрулирование свердловских лесов
14:32 В Екатеринбурге в 2024 году ожидается «замирание» рынка недвижимости
14:00 За выходные из уральской столицы вывезли более 12 тысяч тонн снега
13:31 В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей
13:18 Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
12:30 Шести автомобилистам помогли на уральских трассах в минувшие выходные
12:07 В Екатеринбурге хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи за нападение питомцев
11:28 У екатеринбургского ЖК «Репин Парк» затопило паркинг и подвал
11:02 В ДИПе заявили о поручении свердловского губернатора организовать лечение Миши Бахтина со СМА
10:24 Средняя зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 15,9%
09:41 В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций
09:23 Аномальные холода на Среднем Урале продолжаются
20:30 Сбитого на ЕКАДе пса спас проезжавший мимо автомобилист
18:22 Хвалёные «Львята» уступят место проверенным автобусам
16:32 Алтайское горловое пение зазвучит в Екатеринбурге
15:12 Найденную в машине мёртвую пару екатеринбуржцы заподозрили в употреблении наркотиков
13:45 Жители Сысерти и Белоярки в морозы испытали проблемы с электроэнергией
12:24 В уралмашевском лесопарке поймали «солевого»
11:43 Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
11:12 В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
17:28 Екатеринбуржец пожаловался на долгое ожидание общественного транспорта
Все новости Свердловской области
18:15 Депутат ГД предложила ограничить доступ к интернету детям до 15 лет
17:48 Минюст: одобрены поправки о лишении статуса адвокатов, уехавших из страны
16:37 Депутат ГД высказался о смертной казни, комментируя диверсии на железных дорогах
15:45 В ГД просят Минюст дать определение «духовно-нравственным семейным ценностям»
15:03 Прокуратура: самолет Москва — Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт из-за проблем с крылом
14:24 ВЦИОМ: в России уменьшилась доля тех, кто считает грамотность важной чертой культурного человека
13:14 Жители Белгорода приходят за яйцами целыми семьями из-за ограничений на продажу в одни руки
12:29 В Красноярске бывший депутат получил 12 лет колонии за организацию убийства
17:12 Главврач больницы в Мариинске попросила освободить травматологов из-под ареста из-за дефицита кадров
16:13 Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах
15:20 Прокуратура: в брянской гимназии в день стрельбы со входа был убран металлодетектор
14:32 Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трех дней
13:55 Суд во Владивостоке отказал в демонтаже памятника Солженицыну
13:30 В Приморье опрокинулся школьный автобус, детей осматривают медики
12:55 Генпрокуратура объявила о проверках в регионах в связи с ростом цен на яйца
12:13 SHOT: на отца стрелявшей в гимназии девочки возбудили уголовное дело
11:33 В Брянске после стрельбы в гимназии задержаны директор и сотрудница охранной организации
10:54 В Новосибирске из-за проблем с двигателем экстренно сел летевший в Москву самолет
18:08 Прокуратура: на полигоне в Рязанской области сработало взрывное устройство
17:27 Депутат ГД предложил дать законодательное определение понятию «травля в школе»
17:06 В полиции Брянска рассказали, как охранялась школа, в которой произошла стрельба
16:29 В ФСБ заявили о раскрытии теракта на БАМе, задержан гражданин Беларуси
15:51 Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»
15:16 Сотрудники Washington Post объявили о крупнейшей за 48 лет забастовке
14:24 Депутат ГД: каждый пятый школьник сталкивается с травлей
13:30 SHOT: задержан отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
Все новости России и мира
17:29 Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах
16:53 Из-за пожара из «Пассажа» в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
16:28 В Екатеринбурге обещают бесперебойную работу общественного транспорта
16:05 Житель Верхней Пышмы обварил ноги из-за прорыва горячей трубы
15:36 В Новоуральске таксист спас жизнь замерзавшей девочке
15:06 В преддверии новогодних праздников усилилось патрулирование свердловских лесов
14:33 Ученые Пермского политеха обеспечили эффективное движение робота для диагностики трубопроводов
14:32 В Екатеринбурге в 2024 году ожидается «замирание» рынка недвижимости
14:00 За выходные из уральской столицы вывезли более 12 тысяч тонн снега
13:31 В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей
13:18 Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
12:30 Шести автомобилистам помогли на уральских трассах в минувшие выходные
12:07 В Екатеринбурге хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи за нападение питомцев
11:28 У екатеринбургского ЖК «Репин Парк» затопило паркинг и подвал
11:02 В ДИПе заявили о поручении свердловского губернатора организовать лечение Миши Бахтина со СМА
10:35 Судебные приставы Пермского края напоминают о необходимости проверить наличие задолженности перед новогодними каникулами
10:24 Средняя зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 15,9%
09:41 В Свердловской области обещают построить пять водоочистительных станций
09:23 Аномальные холода на Среднем Урале продолжаются
20:30 Сбитого на ЕКАДе пса спас проезжавший мимо автомобилист
18:22 Хвалёные «Львята» уступят место проверенным автобусам
16:32 Алтайское горловое пение зазвучит в Екатеринбурге
15:12 Найденную в машине мёртвую пару екатеринбуржцы заподозрили в употреблении наркотиков
13:45 Жители Сысерти и Белоярки в морозы испытали проблемы с электроэнергией
12:24 В уралмашевском лесопарке поймали «солевого»
11:43 Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK