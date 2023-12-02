Возрастное ограничение 18+
Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшее время на рассмотрение заксобрания Свердловской области должны внести два законопроекта — «О перераспределении полномочия по утверждению генерального плана городского округа между органами местного самоуправления отдельных городских округов, расположенных на территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» и «Об особенностях утверждения в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, местных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки».
На прошлой неделе о возможности принятия областными депутатами законов, которые ограничили бы депутатов думы Сысертского городского округа в окончательном решении вопроса о строительстве мусорного полигона у Андреевки, уже сообщал источник Вечерних ведомостей.
Другой источник Вечерних ведомостей подтвердил эту информацию, уточнив, что в заксобрание Свердловской области будут внесены два законопроекта. Одним у местных властей Сысертского городского округа (а также у девяти других городских округов Свердловской области) планируется отобрать на ближайшие пять лет полномочия по утверждению генплана, передав их областному правительству. Вторым — передать полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, а также местных правил землепользования и застройки (ПЗЗ) от депутатов думы Сысертского городского округа к администрации Сысерти. Аналогичным образом полномочия по утверждению ПЗЗ в соответствующих муниципальных образованиях получат администрации Белоярского городского округа и Екатеринбурга.
Собеседник Вечерних ведомостей полагает, что эти два закона принимаются для того, чтобы исключить все возможности сысертских депутатов заблокировать строительство мусорного полигона (инициатор строительства, компания «Экологические системы» называет объект эко-кластером). В случае принятия законов новый генплан Сысертского городского округа, минуя местных депутатов, сможет утвердить областной Минстрой. А второй вариант, с помощью которого даже при таком генплане сысертские депутаты могли бы заблокировать строительство полигона — не утверждать соответствующие изменения в ПЗЗ — будет исключён путём передачи права утверждения ПЗЗ от депутатов к администрации Сысерти. Таким образом нелояльные депутаты не смогут препятствовать строительству полигона — считает собеседник Вечерних ведомостей. Поскольку возглавляющий Сысертскую администрацию мэр Дмитрий Нисковских поддерживает строительство полигона, также проект поддерживает возглавляющий правительство Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. С мнением сысертских депутатов, среди которых есть сразу несколько противников размещения полигона на территории городского округа, в таком случае можно будет уже не считаться.
Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению ПЗЗ значится под номером 2 в повестке ближайшего заседания комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению генплана уже поступил в другой комитет ЗакСО — по региональной политике и развитию местного самоуправления. После одобрения профильными комитетами законопроекты вынесут на голосование в региональный парламент. Теоретически их могут принять в трёх чтениях до конца года. В текущей версии законопроекта о перераспределении полномочий по утверждению генплана указано, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Второй законопроект вступит в силу со дня его опубликования.
На прошлой неделе о возможности принятия областными депутатами законов, которые ограничили бы депутатов думы Сысертского городского округа в окончательном решении вопроса о строительстве мусорного полигона у Андреевки, уже сообщал источник Вечерних ведомостей.
Другой источник Вечерних ведомостей подтвердил эту информацию, уточнив, что в заксобрание Свердловской области будут внесены два законопроекта. Одним у местных властей Сысертского городского округа (а также у девяти других городских округов Свердловской области) планируется отобрать на ближайшие пять лет полномочия по утверждению генплана, передав их областному правительству. Вторым — передать полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования, а также местных правил землепользования и застройки (ПЗЗ) от депутатов думы Сысертского городского округа к администрации Сысерти. Аналогичным образом полномочия по утверждению ПЗЗ в соответствующих муниципальных образованиях получат администрации Белоярского городского округа и Екатеринбурга.
Для чего принимаются сразу два закона?
Собеседник Вечерних ведомостей полагает, что эти два закона принимаются для того, чтобы исключить все возможности сысертских депутатов заблокировать строительство мусорного полигона (инициатор строительства, компания «Экологические системы» называет объект эко-кластером). В случае принятия законов новый генплан Сысертского городского округа, минуя местных депутатов, сможет утвердить областной Минстрой. А второй вариант, с помощью которого даже при таком генплане сысертские депутаты могли бы заблокировать строительство полигона — не утверждать соответствующие изменения в ПЗЗ — будет исключён путём передачи права утверждения ПЗЗ от депутатов к администрации Сысерти. Таким образом нелояльные депутаты не смогут препятствовать строительству полигона — считает собеседник Вечерних ведомостей. Поскольку возглавляющий Сысертскую администрацию мэр Дмитрий Нисковских поддерживает строительство полигона, также проект поддерживает возглавляющий правительство Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. С мнением сысертских депутатов, среди которых есть сразу несколько противников размещения полигона на территории городского округа, в таком случае можно будет уже не считаться.
Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению ПЗЗ значится под номером 2 в повестке ближайшего заседания комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Законопроект о перераспределении полномочий по утверждению генплана уже поступил в другой комитет ЗакСО — по региональной политике и развитию местного самоуправления. После одобрения профильными комитетами законопроекты вынесут на голосование в региональный парламент. Теоретически их могут принять в трёх чтениях до конца года. В текущей версии законопроекта о перераспределении полномочий по утверждению генплана указано, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Второй законопроект вступит в силу со дня его опубликования.
Фрагмент законопроекта о перераспределении полномочий по утверждению генплана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
02 декабря 2023
02 декабря 2023
Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
05 декабря 2023
05 декабря 2023