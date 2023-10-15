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В Екатеринбурге хотят провести пикет против отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге намерены провести пикет против отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Организатором мероприятия выступили активисты «Яблока», которые накануне подали уведомление о групповом пикете в парке 50-летия ВЛКСМ («Собачьем парке»).
Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Этому предшествовало предложение 5 октября Путиным отозвать ратификацию договора – с отсылкой к тому, что договор до сих пор не ратифицировали США.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. К настоящему моменту его подписали 187 государств. Однако он до сих пор не вступил в силу – для этого нужно, чтобы его сначала подписали, а затем ратифицировали отдельно выделенные в приложение №2 к ДВЗЯИ 44 государства с действующими ядерными установками. Однако 8 из этих 44 государств до сих пор этого не сделали – Египет, Израиль, Индия, Иран. КНДР, КНР, Пакистан и США. Кроме того, Индия, КНДР и Пакистан его даже не подписали. Россия подписала документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала – 30 июня 2000 года.
Россия еще никогда официально не проводила ядерных испытаний – ни в военных, ни в гражданских целях. В СССР последние ядерные испытания были в 1990 году, в США – в 1992 году, в КНР – в 1996 году. Все ядерные испытания после 1963 года были подземными – поскольку ядерные взрывы в атмосфере были запрещены Московским договором от 5 августа 1963 года из-за слишком больших рисков для экологии.
Организатором мероприятия выступили активисты «Яблока», которые накануне подали уведомление о групповом пикете в парке 50-летия ВЛКСМ («Собачьем парке»).
Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Этому предшествовало предложение 5 октября Путиным отозвать ратификацию договора – с отсылкой к тому, что договор до сих пор не ратифицировали США.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. К настоящему моменту его подписали 187 государств. Однако он до сих пор не вступил в силу – для этого нужно, чтобы его сначала подписали, а затем ратифицировали отдельно выделенные в приложение №2 к ДВЗЯИ 44 государства с действующими ядерными установками. Однако 8 из этих 44 государств до сих пор этого не сделали – Египет, Израиль, Индия, Иран. КНДР, КНР, Пакистан и США. Кроме того, Индия, КНДР и Пакистан его даже не подписали. Россия подписала документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала – 30 июня 2000 года.
Россия еще никогда официально не проводила ядерных испытаний – ни в военных, ни в гражданских целях. В СССР последние ядерные испытания были в 1990 году, в США – в 1992 году, в КНР – в 1996 году. Все ядерные испытания после 1963 года были подземными – поскольку ядерные взрывы в атмосфере были запрещены Московским договором от 5 августа 1963 года из-за слишком больших рисков для экологии.
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