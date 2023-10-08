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ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Законопроект был внесен в Государственную думу 13 октября.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ «не означает намерения проводить ядерные испытания».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован в 2000 году.
Ряд стран, в том числе США, до сих пор его не ратифицировали.
Законопроект был внесен в Государственную думу 13 октября.
Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ «не означает намерения проводить ядерные испытания».
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован в 2000 году.
Ряд стран, в том числе США, до сих пор его не ратифицировали.
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