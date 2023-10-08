ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

ГД в I чтении приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Законопроект был внесен в Государственную думу 13 октября.Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ «не означает намерения проводить ядерные испытания».Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, ратифицирован в 2000 году.Ряд стран, в том числе США, до сих пор его не ратифицировали.