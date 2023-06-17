Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге активисты КПРФ провели череду одиночных пикетов против электронного голосования
Политика
Фото: КПРФ Свердловск / vk.com
В Екатеринбурге активисты КПРФ провели череду одиночных пиктов против электронного голосования. Представители партии из молодежного крыла КПРФ вышли на акции в разных частях города.
Были ли задержания кого-либо из вышедших на одиночные пикеты неизвестно.
Напомним, ранее против введения системы электронного голосования в Свердловской области выступили члены избирательных комиссий разных уровней, они выходили на пикет в гайд-парк. Ранее на Урале не использовали такой вид голосования.
«Депутаты должны выбираться народом, а не являться итогом электронной системы подсчета голосов, которую можно запрограммировать как угодно. Мы за честные и прозрачные выборы!»,
– заявил первый секретарь Екатеринбургского горкома ЛКСМ РФ Виталий Озеров.
Были ли задержания кого-либо из вышедших на одиночные пикеты неизвестно.
Напомним, ранее против введения системы электронного голосования в Свердловской области выступили члены избирательных комиссий разных уровней, они выходили на пикет в гайд-парк. Ранее на Урале не использовали такой вид голосования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».