В Екатеринбурге активисты КПРФ провели череду одиночных пикетов против электронного голосования

заявил первый секретарь Екатеринбургского горкома ЛКСМ РФ Виталий Озеров.

«Депутаты должны выбираться народом, а не являться итогом электронной системы подсчета голосов, которую можно запрограммировать как угодно. Мы за честные и прозрачные выборы!»,