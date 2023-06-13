Возрастное ограничение 18+
«Моя партия — Уралмаш». Эдуард Мансуров о «четырёхсотых», «Альянсе ТОС» и своих планах на гордуму
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на 10 сентября запланированы выборы нового созыва гордумы. Буквально завтра депутаты гордумы нынешней должны их официально назначить. Однако в этом году в медиапространстве предвыборная борьба, как правило, предшествующая официальному периоду избирательной кампании, практически не заметна. Почти не видно ярких кандидатов и не слышно громких предвыборных заявлений. Что, впрочем, объяснимо – политическое поле в целом по стране и в Екатеринбурге в частности значительно сузилось.
В такой ситуации наиболее заметным политическим событием стало предварительное голосование «Единой России», постепенно превращающейся в монопольную политическую партию в Свердловской области (свидетельство тому – что гордумы второго и третьего городов области – Нижнего Тагила и Каменска-Уральского – уже полностью состоят из единороссов).
А самым громким событием на праймериз «Единой России» стало снятие с голосования Эдуарда Мансурова – он оказался единственным заявившимся «кандидатом в кандидаты», кого снял с голосования оргкомитет местной «Единой России». В качестве повода Мансурову припомнили выступления с резкой критикой правящих партии и президента, сделанные им на публичных мероприятиях в начале 2010-х. Однако Мансуров не намерен отказываться от борьбы за кресло депутата, несмотря на блокирование его выдвижения от партии власти.
«Вечерние ведомости» решили поговорить с Эдуардом – о смене политических партий, опыте работы в местном самоуправлении (Мансуров уже был депутатом гордумы от КПРФ, а затем работал замдиректора в ЕМУП «Спецавтобаза») и о том, что из себя представляют пресловутые «четырёхсотые», фронтменом которых его называют в ряде СМИ.
— В этом году вы, несмотря на то что больше известны в качестве оппозиционера, решили заявиться на праймериз «Единой России», и со скандалом были сняты с голосования. Почему выбрали именно эту площадку для выдвижения, и ожидали ли такого исхода праймериз для себя?
— Я стал единственным кандидатом, снятым с праймериз в этот раз. Единственным, кого «Единая Россия» испугалась допускать к голосованию. Я заявился, потому что они позиционируют свои праймериз как площадку для презентации идей общественников и активных граждан, а я готов соперничать на любой площадке. Увы, по факту, когда возникает реальная конкуренция от неугодного кандидата, «Единая Россия» просто принимает решение о снятии такого кандидата.
— То есть, вы считаете, что вас просто побоялись? Но ведь с точки зрения партии власти это было логично – в сети нашли ролики, где вы критикуете главных лиц этой партии.
— Да, формально сняли за ролики, которым десять-пятнадцать лет, нарезанные кое-как с совершенно разных выступлений. В двадцать лет я был более резок в своих мнениях и высказываниях, но вопрос не в том, что стало формальным поводом, ведь если бы это было реальной причиной, я бы не стал единственным кандидатом, которого сняли с праймериз. Единороссам не впервой выдвигать кандидатами тех, кто вчера их критиковал, в том числе и в этот раз праймериз у них успешно прошло сразу несколько депутатов, ранее избиравшихся от других партий и критиковавших ЕР много лет, в том числе совсем недавно. Но ведь к ним вопросов не возникло. Они – удобные чиновникам кандидаты. Вопрос у них возник лишь по мне. Такой как я «Единой России» неудобен. А поскольку они знают, что я спокойно выиграл бы их праймериз – у них остался лишь один вариант: просто не допускать меня до этого предварительного голосования.
— Вы говорите, что такие как вы неудобны властям. Такие – это какие? И почему?
— Люди со своей позицией, люди со своего района, которые прекрасно знают жизнь на местах и реально меняют ситуацию, не дожидаясь решений властей. Им ведь что не нравится — что кто-то занимается решением вопросов, не дожидаясь согласований от начальства. Вот мы с нашими волонтерами Альянса ТОС занимаемся дворовым благоустройством: освещение на аллеях и улицах делаем за свой счёт, камеры видеонаблюдения кое-где во дворах поставили по просьбе жителей. Отапливаемую остановку сделали – уже третий год работает, с перерывами только на летний период. Каждый год развозим землю для рассады и песок для песочниц. Кстати, пришлось перебрать трёх подрядчиков, чтобы найти хороший песочек – у нас только в Камышлове, оказывается, качественный песок делают. И много чего другого делаем. Причём всё это – без единого рубля бюджетных средств. Сами берём и делаем.
— А почему именно тёплая остановка и освещение? Как вы решили, что нужно сделать именно это?
— Я все тридцать три года своей жизни прожил на Уралмаше, продолжаю здесь жить и переезжать не планирую. У нас вообще на Уралмаше сильный локальный патриотизм – даже когда уралмашевцы покупают новое жильё, они стараются найти его также на Уралмаше. Я сам по этим улицам хожу. И по дворам тоже. И я вижу, что необходимо Уралмашу. Вы знаете, у нас на Уралмаше чужих дворов нет. Вот моя жена, пока идёт от метро, проходит несколько дворов. Вот эти дворы разве мне чужие? Конечно, я хочу, чтоб там тоже освещение было, дороги, тротуары нормальные.
— Но всё-таки, возвращаясь к праймериз, вы так и не ответили на вопрос – почему вообще, имея оппозиционный бэкграунд, предприняли попытку пойти от «Единой России»? А как же политические взгляды?
— Я уже говорил, что главное для меня и нашей команды Альянса ТОС – добиваться результата – благоустройства родного Уралмаша. Если так можно выразиться, моя партия – это Уралмаш.
С чиновниками действительно чуть проще общаться, когда ты выдвинут кандидатом от ЕР. Они тогда думают, что ты вроде как их начальством согласован. И твои инициативы охотнее поддерживают. Ради того, чтобы реализовывать проекты по благоустройству, я готов хоть с единороссами работать, хоть с чёртом лысым. Лишь бы толк был. Но они всё равно испугались и меня сняли. Честно скажу – даже к лучшему, мне самому так легче. А работать мы всё равно продолжим так же интенсивно.
— Вы несколько раз упомянули Альянс ТОС – можете объяснить, что это за структура и для чего она создана?
— Это ресурсный центр для ТОСов нашего города. ТОС расшифровывается как «территориальное общественное самоуправление», такая общественная организация для людей, которые не хотят ждать, пока их проблемы решит кто-то другой. Так как ТОС – организация общественная, по сути – объединение соседей, им не всегда есть где собираться, не всегда есть кому писать документы, да и денег не всегда легко собрать даже на простейшие вещи. Вот в этом наш Альянс и помогает. Альянс – это союз ТОСов, в основном с Уралмаша и Эльмаша. Альянс помогает ТОСам делать наши дворы красивее, лучше и чище.
— Мне кажется, обыватели не очень понимают разницу между ТОС и, например, ТСЖ. Слышал мнение, что ТОСы создаются для того, чтобы заполучить в управление недвижимость.
— Нет, ТОС не может претендовать на управление жилым имуществом, это прямо прописано в федеральном законодательстве. Поэтому ТОСы не являются конкурирующей структурой для ТСЖ и управляющих компаний. Цель ТОС – решение проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение уровня и качества жизни горожан на своей территории. Преимущество ТОСов в том, что они могут принимать участие в конкурсах на получение целевого финансирования из бюджетов различных уровней. Имея ТОС, жителям гораздо легче организоваться и получить средства на детскую площадку или оснащение школьного кабинета, чем если бы они добивались этого разрозненно.
— Альянс ТОС и вас лично в медиапространстве ассоциируют с некоей группировкой «Четырёхсотые». Как вы это можете прокомментировать?
— Единороссы, конечно, очень стараются муссировать эту тему. Когда не в чем обвинить — остаётся обвинять оппонента в каком-то криминале. У нас есть общественная организация Альянс ТОС, которая активно участвует в реализации социальных проектов на Уралмаше. Парни крепкие, спортом занимаются. Но в чьих-то фантазиях это преступники, бандиты. А на деле, мы просто даём возможность молодёжи позаниматься бесплатно в спортсекциях, сделать что-то хорошее для своих же дворов, а ещё – находим предпринимателей, готовых помочь школам, садикам и многим другим. Было бы что-то преступное в этом – давно бы уже правоохранительные органы разобрались. Но это всё выдумки и стремление отдельных СМИ придумать громкие заголовки. Про неких «четырёхсотых» с удовольствием напишут, а вот про то, что мы в музыкальную школу имени Глинки на Уралмаше купили скрипки и оснастили класс интерактивной системой обучения – уже не интересно. Или про то, что для ребятишек с «Калининца» Альянс ТОС неоднократно закупал хоккейную и прочую спортивную форму, про то, что в школах мы ремонтируем кабинеты, покупаем специальное оборудование – про это всё тоже не напишут. Вот, только в этом году, к 1 сентября, мы сдаём кабинет химии в лицее № 100 и детскую площадку в детсаде «Детство» опять-таки на Уралмаше, в одной школе даже скалодром сделали в том году… Всего не перечислишь.
— Но ведь периодически всплывают новости про перестрелки, разборки с участием «четырехсотых». Вот недавно была погоня за кем-то, была даже информация о возбуждении уголовного дела по следам произошедшего на площади Первой Пятилетки…
— Та история, о которой вы говорите, – это попытка поломать баннеры с моим изображением. К нам на Уралмаш глухой ночью приехала группа молодчиков, которая начала просто ломать баннеры, бить стёкла и так далее. Конечно, наши ребята почти сразу их обнаружили, и пресекли их хулиганские действия. Ну, погонялись за ними немного, но так они сразу наутёк пустились, надо же было поймать их. Естественно, никакой стрельбы и уголовных дел в той истории не было. Просто те, кто послал этих молодчиков, поставили нас перед выбором: либо дать им отпор сразу на месте и получить очередные публикации в СМИ про «четырёхсотых», либо позволить сломать наши баннеры, на восстановление которых потом пришлось бы потратить немало сил и средств. Мы выбрали первое. А там пусть говорят, что хотят. Если бы был действительно состав преступления, уголовное дело давно с лёгкостью бы возбудили – это я вам как практикующий юрист говорю.
— Но всё-таки, какие-то спортивные молодчики патрулируют ночью район, охраняют ваши баннеры… Все эти истории, связанные с «четырёхсотыми», отдают пресловутыми «девяностыми», простите за такой каламбур.
— Знаете, как на районе говорят? Есть ОПГ – есть МВД. Была бы какая-то преступная организация – посадили бы давно, тем более учитывая, что даже «Единая Россия» нас опасается и снимает с праймериз. При таком уровне противодействия нам кто-нибудь из органов точно бы уже завёл дела уголовные, будь хоть малейшие к тому основания. Но ничего такого даже рядом нет. Те, кого в ряде СМИ называют «четырёхсотыми» – это в большинстве своём просто старые знакомые, выросшие на Уралмаше и знающие друг друга с подросткового, а где-то и даже с детского возраста. Многие из них стали предпринимателями, причём занимаются самым что ни на есть легальным бизнесом в сфере торговли и рекламы, а часть доходов с этого бизнеса отдают на благо родного района и города.
— Хорошо, что вы вспомнили слово «бизнес». Лично мне нынешняя гордума Екатеринбурга видится как раз местом, где в большинстве своём заседают депутаты не представляющие интересы народа, что по задумке предполагает статус депутата, а представляющие в первую очередь интересы различных бизнес-групп. И ряд этих бизнес-групп с помощью близости к городской власти стремится заполучить в распоряжение не только её благосклонность, но и, например, муниципальное имущество. К примеру, некоторые депутаты официально связаны с МУПами. Помнится, Вы тоже были в руководстве одного из МУПов – «Спецавтобазы», другой МУП – «Водоканал» – также возглавляет то один, то другой депутат. Сейчас Вы снова, признайтесь, идёте в думу с этой целью?
— Это был хороший управленческий опыт, но в одну реку дважды не заходят. Наш коллектив на ЕМУП «Спецавтобаза» стал тогда заложником политических игр и нас убрали в угоду другим людям. Мне эти игры противны, поэтому повторять тот опыт я не намерен. Планов ни на какие МУПы у меня нет. В думе я буду работать над программой благоустройства Уралмаша. Всё-таки Альянс ТОС занимается этим уже три года. И реальность такова, что некоторые вопросы по благоустройству решать проще, когда ты имеешь статус депутата.
— В связи с этим тоже возникает вопрос – более года вы по сути ведёте избирательную кампанию, выпускаете газеты, на это уходят немалые средства. После избрания, опять же по логике гордумы с её нынешней ролью, как-то ведь надо будет эти средства «отбивать». Где гарантия, что после выборов Вы не будете себя вести по-другому и начнёте заниматься в гордуме несколько другими вещами?
— Альянс ТОС существует с 2021 года, работаем мы в аналогичном направлении с 2020 года. Вот и судите сами – под выборы это, или нет. А насчет того, что будет, если изберусь – Вы поймите, район у нас тесный, дружный. Тут в кабинете от людей не спрятаться, да я и не хочу этого. Поэтому, стань я депутатом, с соседями видеться буду всё также часто. Их мнение мне будет важнее, чем мнение каких-то чиновников, которые сейчас пытаются не допустить меня до выборов.
— Ваши наиболее громкие общественные кампании связаны с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), в рамках которой благоустраиваются парки – в 2022 году вы масштабно «топили» за Летний парк Уралмаш, в 2020 году критиковали проект реконструкции парка XXII Партсъезда, добиваясь его пересмотра, что сейчас вам припомнили в «Единой России», когда выставляли радикальным оппозиционером. С чем связано такое внимание к программе ФКГС?
— Тема благоустройства за счёт программы ФКГС – действительно очень правильная вещь, я считаю. Денег у муниципалитетов на все парки не хватит, и сама идея устраивать опрос справедлива: за какой парк больше людей выскажется – тот и получит деньги. Вот в прошлом году наша команда Альянса ТОС активно поддерживала заявку Летнего парка «Уралмаш». В итоге, наш парк занял тогда лишь второе место в городе, что не дало ему право получить финансирование из федерального бюджета, но в то же время это же было и второе место по числу голосов по всей России! Что отметил даже федеральный вице-премьер Хуснуллин. В результате мэрия именно тогда, наконец, обратила внимание на парк «Уралмаш» и сделала первые шаги к его благоустройству.
Но за исполнением выигранных проектов тоже нужно внимательно следить. Если говорить, про парк XXII Партсъезда, надо отметить, что тот проект, который изначально планировали реализовать там – просто бетонное царство. Зелени совсем мало хотели оставить. Вот мы и выступали за то, чтобы проект пересмотрели. И нам удалось этого добиться. Пусть меня нарекли бунтарём каким-то недовольным, но зато зелёный каркас парка за Дворцом Молодежи власти оставили максимально неприкосновенным. Это очень важно для нашего города, в котором негусто с парками, и зелени становится всё меньше с каждым годом.
— И в этот раз парк «Уралмаш» снова не получил федеральных средств. Почему вы так активно пропагандировали голосовать за его благоустройство в 2022 году, но бросили, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, это делать в 2023?
— Всего по Екатеринбургу в 2023 году проголосовало на 100 тысяч человек меньше, чем в 2022-ом (140 тысяч в этот раз против 239 тысяч в прошлом году). Поэтому, невзирая на активное участие мэрии в сборе голосов именно за парк «Уралмаш» (чего не было в прошлом году), нашему парку удалось сейчас набрать лишь около 85 тысяч голосов против 93 тысяч в том году. А в целом по городу в этом году, в отличие от прошлого, не удалось набрать необходимого минимума голосов, чтобы федеральный бюджет выделил деньги. Поэтому парк «Уралмаш» официально сейчас не получил денег в рамках федеральной программы благоустройства.
— Но всё же – почему в этом году не было столь яркой кампании в поддержку парка «Уралмаш» и в итоге за проголосовали хуже, чем в том?
— Потому что люди устали четыре раза подряд голосовать за Летний парк «Уралмаш». Жители района давно показали, что он достоин современного благоустройства! Мы заранее предупреждали городскую администрацию о том, что в пятый раз (после предварительных и основных туров голосований за парки в 2021 и 2022 годах) собирать голоса за парк «Уралмаш» будет не так просто, как в прошлые разы. Нам обещали это благоустройство уже очень давно и должны были его сделать уже безо всяких голосований!
Хорошо, что после активнейшего голосования ТОСов за парк «Уралмаш» в прошлом году, нам удалось обратить на него внимание главы Екатеринбурга Алексея Орлова, и в конце 2022 года мэрия передала этот парк команде ЦПКиО. Теперь глава города пообещал, что благоустройство будет сделано за счёт городского бюджета. Отлично! Давно пора!
— Кстати, про бюджет. Вот вы говорите, что ФКГС – это хорошо. А не кажется вам, что это в какой-то мере результат того, что у муниципалитетов в последние годы отобрали финансы, и они «не от хорошей жизни» вынуждены просить у федерального центра средства на благоустройство каждого парка. Может, стоит пересмотреть распределение средств по бюджетам разных уровней? Тогда и не придётся по нескольку лет ждать реконструкцию парка «Уралмаш», и у города будет возможность благоустраивать по нескольку парков в год?
— Мы как общественники участвуем в реализации тех программ, которые сейчас существуют. А вот депутаты, обладая полномочиями, обязаны, на мой взгляд, отстаивать более выгодное для города распределение средств консолидированного бюджета. Город, который зарабатывает, должен иметь возможность тратить эти деньги на себя.
— После снятия с праймериз «Единой России», я так понимаю, вы всё равно будете искать возможности выдвинуться на выборы? Если да, то кого?
— Однозначно, я иду на выборы. Ровно по Уралмашу, где и заявился. От кого, посмотрим. Предложения поступают сейчас от разных партий, вариант с самовыдвижением я тоже со счетов не сбрасываю. Когда мы с командой примем решение – сообщим об этом публично. Ещё раз повторюсь, моя партия – это Уралмаш. Остальное не важно.
— А пойти от КПРФ, от которой вы избирались в гордуму ранее, не рассматриваете возможность?
— Насчёт КПРФ могу сказать, что ушёл оттуда уже лет пять назад. По своим причинам. Нигде публично я их не критиковал и ни одного поста про мой уход оттуда не написал. Хотя тогда вместе со мной почти вся старая команда оттуда ушла. Но я сор из избы выносить не планирую. Они мне неинтересны, там сейчас не реальная работа, а показуха перед выборами.
— В одном округе с вами на праймериз ЕР заявился кандидат от крупной корпорации. Почему вы выдвинулись там, где вам противостоит конкурент с фактически неограниченными финансовыми ресурсами? Вы же могли выбрать другой округ – где у «Единой России» кандидат послабее.
— Я округ уже выбрал. Я иду по Уралмашу. Самоцель – не попасть в гордуму вообще, а пройти в думу именно от Уралмаша, чтобы голос нашего района был услышан. Как в том году, например, получилось с парком. Пока мы 93 тысячи голосов не собрали – никто из чиновников про наш парк даже не думал. А после этого – сразу мэр «завёл» туда ЦПКиО. Хорошо же. Вот теперь надо так же, но масштабнее. У нас есть проработанная программа благоустройства Уралмаша. Будем добиваться её реализации. Если я буду в бюллетене – мы победим, это однозначно.
— Кстати, про Уралмаш. Пока разговаривал с вами, поймал себя на мысли, что именно от округов этого района в нынешний созыв избрались наиболее влиятельные депутаты-одномандатники – Игорь Володин и Алексей Вихарев. Ни для кого не секрет, что они находятся в разных «лагерях», да и гордума, грубо говоря, сейчас поделена между двумя группами влияния. После избрания к какой из них вы примкнёте?
— А что, обязательно выбирать между чем-то? Без этого мандат не выдадут? Если обязательно – я выберу интересы наших избирателей! Нас, нашу команду, отличает самодостаточность: «Альянс ТОС» не примыкает ни к каким политическим лагерям.
— Перед этими выборами изменили схему одномандатных округов. Вместо 18 стало 25, и всю карту перекроили. Как считаете, для чего это было сделано, и пойдёт ли это на благо нашему городскому парламенту? Насколько это испортило вам планы, как человеку, начавшему кампанию загодя, до «перенарезки»?
— Я же говорю: наша работа не была привязана к каким-то выборам или округам. Без разницы вообще. Но если Вам интересно моё мнение именно по этому вопросу, отмечу, что «перенарезка» коснулась лишь численности избирателей в округе. Но нашей команде, скажу без лишней бравады, безразлично: побеждать на округе в 60 с лишним тысяч избирателей или в 40 с небольшим. Тем, кого знают на районе, эти игры с «перенарезкой» неинтересны. Как работали до изменения схемы – так работаем и дальше. И после выборов эта работа не остановится!
В такой ситуации наиболее заметным политическим событием стало предварительное голосование «Единой России», постепенно превращающейся в монопольную политическую партию в Свердловской области (свидетельство тому – что гордумы второго и третьего городов области – Нижнего Тагила и Каменска-Уральского – уже полностью состоят из единороссов).
А самым громким событием на праймериз «Единой России» стало снятие с голосования Эдуарда Мансурова – он оказался единственным заявившимся «кандидатом в кандидаты», кого снял с голосования оргкомитет местной «Единой России». В качестве повода Мансурову припомнили выступления с резкой критикой правящих партии и президента, сделанные им на публичных мероприятиях в начале 2010-х. Однако Мансуров не намерен отказываться от борьбы за кресло депутата, несмотря на блокирование его выдвижения от партии власти.
«Вечерние ведомости» решили поговорить с Эдуардом – о смене политических партий, опыте работы в местном самоуправлении (Мансуров уже был депутатом гордумы от КПРФ, а затем работал замдиректора в ЕМУП «Спецавтобаза») и о том, что из себя представляют пресловутые «четырёхсотые», фронтменом которых его называют в ряде СМИ.
— В этом году вы, несмотря на то что больше известны в качестве оппозиционера, решили заявиться на праймериз «Единой России», и со скандалом были сняты с голосования. Почему выбрали именно эту площадку для выдвижения, и ожидали ли такого исхода праймериз для себя?
— Я стал единственным кандидатом, снятым с праймериз в этот раз. Единственным, кого «Единая Россия» испугалась допускать к голосованию. Я заявился, потому что они позиционируют свои праймериз как площадку для презентации идей общественников и активных граждан, а я готов соперничать на любой площадке. Увы, по факту, когда возникает реальная конкуренция от неугодного кандидата, «Единая Россия» просто принимает решение о снятии такого кандидата.
Мансуров во время выступления на одном из предприятий Орджоникидзевского района. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
— То есть, вы считаете, что вас просто побоялись? Но ведь с точки зрения партии власти это было логично – в сети нашли ролики, где вы критикуете главных лиц этой партии.
— Да, формально сняли за ролики, которым десять-пятнадцать лет, нарезанные кое-как с совершенно разных выступлений. В двадцать лет я был более резок в своих мнениях и высказываниях, но вопрос не в том, что стало формальным поводом, ведь если бы это было реальной причиной, я бы не стал единственным кандидатом, которого сняли с праймериз. Единороссам не впервой выдвигать кандидатами тех, кто вчера их критиковал, в том числе и в этот раз праймериз у них успешно прошло сразу несколько депутатов, ранее избиравшихся от других партий и критиковавших ЕР много лет, в том числе совсем недавно. Но ведь к ним вопросов не возникло. Они – удобные чиновникам кандидаты. Вопрос у них возник лишь по мне. Такой как я «Единой России» неудобен. А поскольку они знают, что я спокойно выиграл бы их праймериз – у них остался лишь один вариант: просто не допускать меня до этого предварительного голосования.
— Вы говорите, что такие как вы неудобны властям. Такие – это какие? И почему?
— Люди со своей позицией, люди со своего района, которые прекрасно знают жизнь на местах и реально меняют ситуацию, не дожидаясь решений властей. Им ведь что не нравится — что кто-то занимается решением вопросов, не дожидаясь согласований от начальства. Вот мы с нашими волонтерами Альянса ТОС занимаемся дворовым благоустройством: освещение на аллеях и улицах делаем за свой счёт, камеры видеонаблюдения кое-где во дворах поставили по просьбе жителей. Отапливаемую остановку сделали – уже третий год работает, с перерывами только на летний период. Каждый год развозим землю для рассады и песок для песочниц. Кстати, пришлось перебрать трёх подрядчиков, чтобы найти хороший песочек – у нас только в Камышлове, оказывается, качественный песок делают. И много чего другого делаем. Причём всё это – без единого рубля бюджетных средств. Сами берём и делаем.
— А почему именно тёплая остановка и освещение? Как вы решили, что нужно сделать именно это?
— Я все тридцать три года своей жизни прожил на Уралмаше, продолжаю здесь жить и переезжать не планирую. У нас вообще на Уралмаше сильный локальный патриотизм – даже когда уралмашевцы покупают новое жильё, они стараются найти его также на Уралмаше. Я сам по этим улицам хожу. И по дворам тоже. И я вижу, что необходимо Уралмашу. Вы знаете, у нас на Уралмаше чужих дворов нет. Вот моя жена, пока идёт от метро, проходит несколько дворов. Вот эти дворы разве мне чужие? Конечно, я хочу, чтоб там тоже освещение было, дороги, тротуары нормальные.
Тёплая остановка у метро Уралмаш. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
— Но всё-таки, возвращаясь к праймериз, вы так и не ответили на вопрос – почему вообще, имея оппозиционный бэкграунд, предприняли попытку пойти от «Единой России»? А как же политические взгляды?
— Я уже говорил, что главное для меня и нашей команды Альянса ТОС – добиваться результата – благоустройства родного Уралмаша. Если так можно выразиться, моя партия – это Уралмаш.
С чиновниками действительно чуть проще общаться, когда ты выдвинут кандидатом от ЕР. Они тогда думают, что ты вроде как их начальством согласован. И твои инициативы охотнее поддерживают. Ради того, чтобы реализовывать проекты по благоустройству, я готов хоть с единороссами работать, хоть с чёртом лысым. Лишь бы толк был. Но они всё равно испугались и меня сняли. Честно скажу – даже к лучшему, мне самому так легче. А работать мы всё равно продолжим так же интенсивно.
— Вы несколько раз упомянули Альянс ТОС – можете объяснить, что это за структура и для чего она создана?
— Это ресурсный центр для ТОСов нашего города. ТОС расшифровывается как «территориальное общественное самоуправление», такая общественная организация для людей, которые не хотят ждать, пока их проблемы решит кто-то другой. Так как ТОС – организация общественная, по сути – объединение соседей, им не всегда есть где собираться, не всегда есть кому писать документы, да и денег не всегда легко собрать даже на простейшие вещи. Вот в этом наш Альянс и помогает. Альянс – это союз ТОСов, в основном с Уралмаша и Эльмаша. Альянс помогает ТОСам делать наши дворы красивее, лучше и чище.
Активисты Альянса ТОС благоустраивают один из дворов на Уралмаше. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
— Мне кажется, обыватели не очень понимают разницу между ТОС и, например, ТСЖ. Слышал мнение, что ТОСы создаются для того, чтобы заполучить в управление недвижимость.
— Нет, ТОС не может претендовать на управление жилым имуществом, это прямо прописано в федеральном законодательстве. Поэтому ТОСы не являются конкурирующей структурой для ТСЖ и управляющих компаний. Цель ТОС – решение проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение уровня и качества жизни горожан на своей территории. Преимущество ТОСов в том, что они могут принимать участие в конкурсах на получение целевого финансирования из бюджетов различных уровней. Имея ТОС, жителям гораздо легче организоваться и получить средства на детскую площадку или оснащение школьного кабинета, чем если бы они добивались этого разрозненно.
— Альянс ТОС и вас лично в медиапространстве ассоциируют с некоей группировкой «Четырёхсотые». Как вы это можете прокомментировать?
— Единороссы, конечно, очень стараются муссировать эту тему. Когда не в чем обвинить — остаётся обвинять оппонента в каком-то криминале. У нас есть общественная организация Альянс ТОС, которая активно участвует в реализации социальных проектов на Уралмаше. Парни крепкие, спортом занимаются. Но в чьих-то фантазиях это преступники, бандиты. А на деле, мы просто даём возможность молодёжи позаниматься бесплатно в спортсекциях, сделать что-то хорошее для своих же дворов, а ещё – находим предпринимателей, готовых помочь школам, садикам и многим другим. Было бы что-то преступное в этом – давно бы уже правоохранительные органы разобрались. Но это всё выдумки и стремление отдельных СМИ придумать громкие заголовки. Про неких «четырёхсотых» с удовольствием напишут, а вот про то, что мы в музыкальную школу имени Глинки на Уралмаше купили скрипки и оснастили класс интерактивной системой обучения – уже не интересно. Или про то, что для ребятишек с «Калининца» Альянс ТОС неоднократно закупал хоккейную и прочую спортивную форму, про то, что в школах мы ремонтируем кабинеты, покупаем специальное оборудование – про это всё тоже не напишут. Вот, только в этом году, к 1 сентября, мы сдаём кабинет химии в лицее № 100 и детскую площадку в детсаде «Детство» опять-таки на Уралмаше, в одной школе даже скалодром сделали в том году… Всего не перечислишь.
После открытия скалодрома в школе №59. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
— Но ведь периодически всплывают новости про перестрелки, разборки с участием «четырехсотых». Вот недавно была погоня за кем-то, была даже информация о возбуждении уголовного дела по следам произошедшего на площади Первой Пятилетки…
— Та история, о которой вы говорите, – это попытка поломать баннеры с моим изображением. К нам на Уралмаш глухой ночью приехала группа молодчиков, которая начала просто ломать баннеры, бить стёкла и так далее. Конечно, наши ребята почти сразу их обнаружили, и пресекли их хулиганские действия. Ну, погонялись за ними немного, но так они сразу наутёк пустились, надо же было поймать их. Естественно, никакой стрельбы и уголовных дел в той истории не было. Просто те, кто послал этих молодчиков, поставили нас перед выбором: либо дать им отпор сразу на месте и получить очередные публикации в СМИ про «четырёхсотых», либо позволить сломать наши баннеры, на восстановление которых потом пришлось бы потратить немало сил и средств. Мы выбрали первое. А там пусть говорят, что хотят. Если бы был действительно состав преступления, уголовное дело давно с лёгкостью бы возбудили – это я вам как практикующий юрист говорю.
— Но всё-таки, какие-то спортивные молодчики патрулируют ночью район, охраняют ваши баннеры… Все эти истории, связанные с «четырёхсотыми», отдают пресловутыми «девяностыми», простите за такой каламбур.
— Знаете, как на районе говорят? Есть ОПГ – есть МВД. Была бы какая-то преступная организация – посадили бы давно, тем более учитывая, что даже «Единая Россия» нас опасается и снимает с праймериз. При таком уровне противодействия нам кто-нибудь из органов точно бы уже завёл дела уголовные, будь хоть малейшие к тому основания. Но ничего такого даже рядом нет. Те, кого в ряде СМИ называют «четырёхсотыми» – это в большинстве своём просто старые знакомые, выросшие на Уралмаше и знающие друг друга с подросткового, а где-то и даже с детского возраста. Многие из них стали предпринимателями, причём занимаются самым что ни на есть легальным бизнесом в сфере торговли и рекламы, а часть доходов с этого бизнеса отдают на благо родного района и города.
Эдуард Мансуров на одной из встреч с жителями Уралмаша. Фото: соцсети Эдуарда Мансурова
— Хорошо, что вы вспомнили слово «бизнес». Лично мне нынешняя гордума Екатеринбурга видится как раз местом, где в большинстве своём заседают депутаты не представляющие интересы народа, что по задумке предполагает статус депутата, а представляющие в первую очередь интересы различных бизнес-групп. И ряд этих бизнес-групп с помощью близости к городской власти стремится заполучить в распоряжение не только её благосклонность, но и, например, муниципальное имущество. К примеру, некоторые депутаты официально связаны с МУПами. Помнится, Вы тоже были в руководстве одного из МУПов – «Спецавтобазы», другой МУП – «Водоканал» – также возглавляет то один, то другой депутат. Сейчас Вы снова, признайтесь, идёте в думу с этой целью?
— Это был хороший управленческий опыт, но в одну реку дважды не заходят. Наш коллектив на ЕМУП «Спецавтобаза» стал тогда заложником политических игр и нас убрали в угоду другим людям. Мне эти игры противны, поэтому повторять тот опыт я не намерен. Планов ни на какие МУПы у меня нет. В думе я буду работать над программой благоустройства Уралмаша. Всё-таки Альянс ТОС занимается этим уже три года. И реальность такова, что некоторые вопросы по благоустройству решать проще, когда ты имеешь статус депутата.
— В связи с этим тоже возникает вопрос – более года вы по сути ведёте избирательную кампанию, выпускаете газеты, на это уходят немалые средства. После избрания, опять же по логике гордумы с её нынешней ролью, как-то ведь надо будет эти средства «отбивать». Где гарантия, что после выборов Вы не будете себя вести по-другому и начнёте заниматься в гордуме несколько другими вещами?
— Альянс ТОС существует с 2021 года, работаем мы в аналогичном направлении с 2020 года. Вот и судите сами – под выборы это, или нет. А насчет того, что будет, если изберусь – Вы поймите, район у нас тесный, дружный. Тут в кабинете от людей не спрятаться, да я и не хочу этого. Поэтому, стань я депутатом, с соседями видеться буду всё также часто. Их мнение мне будет важнее, чем мнение каких-то чиновников, которые сейчас пытаются не допустить меня до выборов.
— Ваши наиболее громкие общественные кампании связаны с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), в рамках которой благоустраиваются парки – в 2022 году вы масштабно «топили» за Летний парк Уралмаш, в 2020 году критиковали проект реконструкции парка XXII Партсъезда, добиваясь его пересмотра, что сейчас вам припомнили в «Единой России», когда выставляли радикальным оппозиционером. С чем связано такое внимание к программе ФКГС?
— Тема благоустройства за счёт программы ФКГС – действительно очень правильная вещь, я считаю. Денег у муниципалитетов на все парки не хватит, и сама идея устраивать опрос справедлива: за какой парк больше людей выскажется – тот и получит деньги. Вот в прошлом году наша команда Альянса ТОС активно поддерживала заявку Летнего парка «Уралмаш». В итоге, наш парк занял тогда лишь второе место в городе, что не дало ему право получить финансирование из федерального бюджета, но в то же время это же было и второе место по числу голосов по всей России! Что отметил даже федеральный вице-премьер Хуснуллин. В результате мэрия именно тогда, наконец, обратила внимание на парк «Уралмаш» и сделала первые шаги к его благоустройству.
В 2022 году Альянс ТОС устраивал флешмоб на площади Первой Пятилетки в поддержку парка «Уралмаш» в федеральном голосовании. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
Но за исполнением выигранных проектов тоже нужно внимательно следить. Если говорить, про парк XXII Партсъезда, надо отметить, что тот проект, который изначально планировали реализовать там – просто бетонное царство. Зелени совсем мало хотели оставить. Вот мы и выступали за то, чтобы проект пересмотрели. И нам удалось этого добиться. Пусть меня нарекли бунтарём каким-то недовольным, но зато зелёный каркас парка за Дворцом Молодежи власти оставили максимально неприкосновенным. Это очень важно для нашего города, в котором негусто с парками, и зелени становится всё меньше с каждым годом.
Эдуард Мансуров во время встречи с жителями, добивавшимися корректировки проекта благоустройства парка XXII Партсъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
— И в этот раз парк «Уралмаш» снова не получил федеральных средств. Почему вы так активно пропагандировали голосовать за его благоустройство в 2022 году, но бросили, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, это делать в 2023?
— Всего по Екатеринбургу в 2023 году проголосовало на 100 тысяч человек меньше, чем в 2022-ом (140 тысяч в этот раз против 239 тысяч в прошлом году). Поэтому, невзирая на активное участие мэрии в сборе голосов именно за парк «Уралмаш» (чего не было в прошлом году), нашему парку удалось сейчас набрать лишь около 85 тысяч голосов против 93 тысяч в том году. А в целом по городу в этом году, в отличие от прошлого, не удалось набрать необходимого минимума голосов, чтобы федеральный бюджет выделил деньги. Поэтому парк «Уралмаш» официально сейчас не получил денег в рамках федеральной программы благоустройства.
— Но всё же – почему в этом году не было столь яркой кампании в поддержку парка «Уралмаш» и в итоге за проголосовали хуже, чем в том?
— Потому что люди устали четыре раза подряд голосовать за Летний парк «Уралмаш». Жители района давно показали, что он достоин современного благоустройства! Мы заранее предупреждали городскую администрацию о том, что в пятый раз (после предварительных и основных туров голосований за парки в 2021 и 2022 годах) собирать голоса за парк «Уралмаш» будет не так просто, как в прошлые разы. Нам обещали это благоустройство уже очень давно и должны были его сделать уже безо всяких голосований!
Хорошо, что после активнейшего голосования ТОСов за парк «Уралмаш» в прошлом году, нам удалось обратить на него внимание главы Екатеринбурга Алексея Орлова, и в конце 2022 года мэрия передала этот парк команде ЦПКиО. Теперь глава города пообещал, что благоустройство будет сделано за счёт городского бюджета. Отлично! Давно пора!
— Кстати, про бюджет. Вот вы говорите, что ФКГС – это хорошо. А не кажется вам, что это в какой-то мере результат того, что у муниципалитетов в последние годы отобрали финансы, и они «не от хорошей жизни» вынуждены просить у федерального центра средства на благоустройство каждого парка. Может, стоит пересмотреть распределение средств по бюджетам разных уровней? Тогда и не придётся по нескольку лет ждать реконструкцию парка «Уралмаш», и у города будет возможность благоустраивать по нескольку парков в год?
— Мы как общественники участвуем в реализации тех программ, которые сейчас существуют. А вот депутаты, обладая полномочиями, обязаны, на мой взгляд, отстаивать более выгодное для города распределение средств консолидированного бюджета. Город, который зарабатывает, должен иметь возможность тратить эти деньги на себя.
— После снятия с праймериз «Единой России», я так понимаю, вы всё равно будете искать возможности выдвинуться на выборы? Если да, то кого?
— Однозначно, я иду на выборы. Ровно по Уралмашу, где и заявился. От кого, посмотрим. Предложения поступают сейчас от разных партий, вариант с самовыдвижением я тоже со счетов не сбрасываю. Когда мы с командой примем решение – сообщим об этом публично. Ещё раз повторюсь, моя партия – это Уралмаш. Остальное не важно.
— А пойти от КПРФ, от которой вы избирались в гордуму ранее, не рассматриваете возможность?
— Насчёт КПРФ могу сказать, что ушёл оттуда уже лет пять назад. По своим причинам. Нигде публично я их не критиковал и ни одного поста про мой уход оттуда не написал. Хотя тогда вместе со мной почти вся старая команда оттуда ушла. Но я сор из избы выносить не планирую. Они мне неинтересны, там сейчас не реальная работа, а показуха перед выборами.
Эдуард Мансуров с Александром Ивачёвым на митинге против сноса Екатеринбургской телебашни в феврале 2018 года. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
— В одном округе с вами на праймериз ЕР заявился кандидат от крупной корпорации. Почему вы выдвинулись там, где вам противостоит конкурент с фактически неограниченными финансовыми ресурсами? Вы же могли выбрать другой округ – где у «Единой России» кандидат послабее.
— Я округ уже выбрал. Я иду по Уралмашу. Самоцель – не попасть в гордуму вообще, а пройти в думу именно от Уралмаша, чтобы голос нашего района был услышан. Как в том году, например, получилось с парком. Пока мы 93 тысячи голосов не собрали – никто из чиновников про наш парк даже не думал. А после этого – сразу мэр «завёл» туда ЦПКиО. Хорошо же. Вот теперь надо так же, но масштабнее. У нас есть проработанная программа благоустройства Уралмаша. Будем добиваться её реализации. Если я буду в бюллетене – мы победим, это однозначно.
— Кстати, про Уралмаш. Пока разговаривал с вами, поймал себя на мысли, что именно от округов этого района в нынешний созыв избрались наиболее влиятельные депутаты-одномандатники – Игорь Володин и Алексей Вихарев. Ни для кого не секрет, что они находятся в разных «лагерях», да и гордума, грубо говоря, сейчас поделена между двумя группами влияния. После избрания к какой из них вы примкнёте?
— А что, обязательно выбирать между чем-то? Без этого мандат не выдадут? Если обязательно – я выберу интересы наших избирателей! Нас, нашу команду, отличает самодостаточность: «Альянс ТОС» не примыкает ни к каким политическим лагерям.
— Перед этими выборами изменили схему одномандатных округов. Вместо 18 стало 25, и всю карту перекроили. Как считаете, для чего это было сделано, и пойдёт ли это на благо нашему городскому парламенту? Насколько это испортило вам планы, как человеку, начавшему кампанию загодя, до «перенарезки»?
— Я же говорю: наша работа не была привязана к каким-то выборам или округам. Без разницы вообще. Но если Вам интересно моё мнение именно по этому вопросу, отмечу, что «перенарезка» коснулась лишь численности избирателей в округе. Но нашей команде, скажу без лишней бравады, безразлично: побеждать на округе в 60 с лишним тысяч избирателей или в 40 с небольшим. Тем, кого знают на районе, эти игры с «перенарезкой» неинтересны. Как работали до изменения схемы – так работаем и дальше. И после выборов эта работа не остановится!
Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Экс-глава Алапаевска сообщил о получении должности советника губернатора Свердловской области
18 июня 2023
18 июня 2023