«Моя партия — Уралмаш». Эдуард Мансуров о «четырёхсотых», «Альянсе ТОС» и своих планах на гордуму

Мансуров во время выступления на одном из предприятий Орджоникидзевского района. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

Тёплая остановка у метро Уралмаш. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

Активисты Альянса ТОС благоустраивают один из дворов на Уралмаше. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

После открытия скалодрома в школе №59. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

Эдуард Мансуров на одной из встреч с жителями Уралмаша. Фото: соцсети Эдуарда Мансурова

В 2022 году Альянс ТОС устраивал флешмоб на площади Первой Пятилетки в поддержку парка «Уралмаш» в федеральном голосовании. Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

Эдуард Мансуров во время встречи с жителями, добивавшимися корректировки проекта благоустройства парка XXII Партсъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Эдуард Мансуров с Александром Ивачёвым на митинге против сноса Екатеринбургской телебашни в феврале 2018 года. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Фото из соцсетей Эдуарда Мансурова

Владислав Постников © Вечерние ведомости