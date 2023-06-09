В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования

– говорит член облизбиркома от КПРФ Сергей Голубев.

«По сути, ДЭГ не обеспечивает избирательные права граждан, оно лишено прозрачности, и значит, допускает возможность манипулирования результатами. Его итоги мы получаем из Москвы, в которых только присутствуют цифры – кому сколько голосов добавить. А за достоверность отвечаем мы. Надо собраться и подумать, что нам делать, как донести свою точку зрения до власти»,