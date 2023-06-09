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В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Член Свердловского облизбиркома Сергей Голубев вместе с коллегами из нижестоящих комиссий записал видеообращение, в котором анонсировал проведение пикета против электронного голосования.
Акция должна состояться завтра в 11.00 в парке 50-летия ВЛКСМ («Собачьем парке»). Это гайд-парк, поэтому подача уведомлений для проведения публичных мероприятий численностью до 100 человек не требуется.
Голубев призывает коллег из территориальных и участковых избирательных комиссий прийти в парк, чтобы обсудить вопрос с возможным введением ДЭГ в регионе.
Напомним, что в этом году по предложению ЦИК в Свердловской области намерены впервые использовать дистанционное электронное голосование, в том числе на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы.
Акция должна состояться завтра в 11.00 в парке 50-летия ВЛКСМ («Собачьем парке»). Это гайд-парк, поэтому подача уведомлений для проведения публичных мероприятий численностью до 100 человек не требуется.
«По сути, ДЭГ не обеспечивает избирательные права граждан, оно лишено прозрачности, и значит, допускает возможность манипулирования результатами. Его итоги мы получаем из Москвы, в которых только присутствуют цифры – кому сколько голосов добавить. А за достоверность отвечаем мы. Надо собраться и подумать, что нам делать, как донести свою точку зрения до власти»,
– говорит член облизбиркома от КПРФ Сергей Голубев.
Голубев призывает коллег из территориальных и участковых избирательных комиссий прийти в парк, чтобы обсудить вопрос с возможным введением ДЭГ в регионе.
Напомним, что в этом году по предложению ЦИК в Свердловской области намерены впервые использовать дистанционное электронное голосование, в том числе на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы.
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