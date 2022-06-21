Пацифистам не удалось обжаловать отказ в проведении митинга в Екатеринбурге – суд в апелляции согласился с МОБ относительно «скрытых целей» мероприятия
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Свердловском областном суде рассматривалась жалоба активистов, которым не позволили провести антимилитаристский митинг в марте этого года.
Напомним, вскоре после 24 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил все публичные мероприятия в регионе до 7 марта, мотивируя это неблагоприятной эпидобстановкой. Как только этот запрет был снят, активист ЛевСД Игорь Филиппов и пацифист Михаил Зарипов подали уведомление о проведении антимилитаристского митинга 21 марта. Однако Министерство общественной безопасности Свердловской области (МОБ), которое согласует публичные мероприятия на территории Екатеринбурга, фактически запретило проводить митинг под пацифистским лозунгом, сделав вывод о его «скрытых целях» и потенциальной «популяризации неправомерного проведения граждан в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации».
Судья Ленинского районного суда Татьяна Макарова тогда согласилась с чиновниками министерства, сделавшими свои выводы, основываясь не на тексте уведомления, а на фотографиях предыдущих акций, в которых участвовали заявители, и их интерпретациях — «Вечерние ведомости» писали об этом суде.
В своей апелляционной жалобе активисты и представлявшая их юрист Вера Мангилева указали на то, что судья Ленинского суда не могла выносить решение на основании домыслов и догадок, а также напомнили о международном праве и закреплённом в Конституции РФ праве на свободу выражения мнения. Однако судебная тройка под председательством судьи Ильи Насыкова отказала в удовлетворении жалобы. Мотивировочная часть решения будет изготовлена позже.
Напомним, вскоре после 24 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил все публичные мероприятия в регионе до 7 марта, мотивируя это неблагоприятной эпидобстановкой. Как только этот запрет был снят, активист ЛевСД Игорь Филиппов и пацифист Михаил Зарипов подали уведомление о проведении антимилитаристского митинга 21 марта. Однако Министерство общественной безопасности Свердловской области (МОБ), которое согласует публичные мероприятия на территории Екатеринбурга, фактически запретило проводить митинг под пацифистским лозунгом, сделав вывод о его «скрытых целях» и потенциальной «популяризации неправомерного проведения граждан в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации».
Судья Ленинского районного суда Татьяна Макарова тогда согласилась с чиновниками министерства, сделавшими свои выводы, основываясь не на тексте уведомления, а на фотографиях предыдущих акций, в которых участвовали заявители, и их интерпретациях — «Вечерние ведомости» писали об этом суде.
В своей апелляционной жалобе активисты и представлявшая их юрист Вера Мангилева указали на то, что судья Ленинского суда не могла выносить решение на основании домыслов и догадок, а также напомнили о международном праве и закреплённом в Конституции РФ праве на свободу выражения мнения. Однако судебная тройка под председательством судьи Ильи Насыкова отказала в удовлетворении жалобы. Мотивировочная часть решения будет изготовлена позже.
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