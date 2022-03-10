Суд усмотрел в несостоявшемся митинге «За мир» в Екатеринбурге «скрытые цели»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге организаторы митинга «За мир» Михаил Зарипов и Игорь Филиппов попытались через суд оспорить отказ Министерства общественной безопасности в проведения мероприятия. Однако после многочасового заседания активистам отказали в удовлетворении исковых требований к МОБу, усмотрев «скрытые цели».Напомним, что ранее МОБ отказал в проведении митинга «За Мир», заявив, что истинной целью митинга является «выражение поддержки государству, нарушающему установленные договорённости». При этом, о каком государстве идет речь, не уточняется.По мнению суда, «заявленная цель носит номинальный характер», и на самом же деле заявители хотят дискредитировать Вооружённые силы РФ.«...носящая скрытый характер цель публичного мероприятия способствует популяризации неправомерного поведения граждан в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации», – мотивировала отказ в проведении мероприятия судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Татьяна Макарова.