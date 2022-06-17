Уральского журналиста оштрафовали за репост видеоролика
Политика
Фото предоставлено Александром Борисенко
В Екатеринбурге Ленинский районный суд вынес решение, по которому журналист независимого СМИ «RusNews» должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Вина оштрафованного заключается в том, что он репостнул в соцсетях «не такой, какой надо» видеоролик.
В «преступном» видеоролике речь шла об убийстве украинского мирного жителя. Размещение его на персональной странице, как оказалось, подпадает под статью о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). Штраф в 50 тысяч рублей — максимальное наказание для граждан, предусмотренное данной статьёй.
Весной прошлого года Александр Борисенко был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Алексея Навального. Другой журналист «RusNews» Матвей Голованов в начале текущего года провёл месяц в Спецприёмнике для лиц, подвергнутых административному аресту, за участие в антивоенной акции.
В «преступном» видеоролике речь шла об убийстве украинского мирного жителя. Размещение его на персональной странице, как оказалось, подпадает под статью о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). Штраф в 50 тысяч рублей — максимальное наказание для граждан, предусмотренное данной статьёй.
Весной прошлого года Александр Борисенко был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Алексея Навального. Другой журналист «RusNews» Матвей Голованов в начале текущего года провёл месяц в Спецприёмнике для лиц, подвергнутых административному аресту, за участие в антивоенной акции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
После суда над «Вечерними ведомостями» в Екатеринбурге готовятся провести митинг в защиту свободы слова
09 июня 2022
09 июня 2022