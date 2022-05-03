С начала марта в Свердловской области возбудили 28 дел о дискредитации Вооружённых сил
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
Независимый правозащитный медиапроект «ОВД-инфо»,* занимающийся мониторингом политических преследований в России, подсчитал, сколько всего с начала спецоперации в Украине возбудили административных дел против людей «дискредитировавших Вооружённые силы РФ». Соответствующий закон (точнее, часть 1 статьи 20.3.3 Кодекса административных правонарушений) вступил в силу 4-го марта текущего года.
По данным «ОВД-инфо»* в Свердловской области за прошедшие месяцы по этой статье возбудили 28 «административок», а в совокупности по Уралу (куда входят также Челябинская, Тюменская, Курганская области, ХМАО и ЯНАО) количество таких дел зафиксировано в количестве 115 (больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе — 46 административных дел). Всего же по стране таких дел — почти 2 тысячи.
Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ допускает наказание для рядовых граждан в виде штрафа до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы предусматриваются покрупнее — до 200 тысяч рублей. Ну, а организации могут «влететь» на сумму до полумиллиона рублей. При этом за «дискредитацию Вооружённых сил» российские судьи могут принять что угодно — критическое замечание в адрес армии, опубликованную «не такую» картинку или даже одиночный пикет с каким-нибудь «не таким» плакатом. Так, сегодня Кировский суд Екатеринбурга осудил за «дискредитацию российской армии» студентку Анну Кислякову за то, что она сорвала листовку с буквой «Z» со стенда кафедры. На девушку наложили штраф в размере 30 тысяч «деревянных».
А ранее на наше издание составили протокол из-за поста в Telegram. Теперь Вечерним ведомостям грозит штраф до 500 000 рублей.
* Организация признана иностранным агентом.
По данным «ОВД-инфо»* в Свердловской области за прошедшие месяцы по этой статье возбудили 28 «административок», а в совокупности по Уралу (куда входят также Челябинская, Тюменская, Курганская области, ХМАО и ЯНАО) количество таких дел зафиксировано в количестве 115 (больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе — 46 административных дел). Всего же по стране таких дел — почти 2 тысячи.
Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ допускает наказание для рядовых граждан в виде штрафа до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы предусматриваются покрупнее — до 200 тысяч рублей. Ну, а организации могут «влететь» на сумму до полумиллиона рублей. При этом за «дискредитацию Вооружённых сил» российские судьи могут принять что угодно — критическое замечание в адрес армии, опубликованную «не такую» картинку или даже одиночный пикет с каким-нибудь «не таким» плакатом. Так, сегодня Кировский суд Екатеринбурга осудил за «дискредитацию российской армии» студентку Анну Кислякову за то, что она сорвала листовку с буквой «Z» со стенда кафедры. На девушку наложили штраф в размере 30 тысяч «деревянных».
А ранее на наше издание составили протокол из-за поста в Telegram. Теперь Вечерним ведомостям грозит штраф до 500 000 рублей.
* Организация признана иностранным агентом.
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