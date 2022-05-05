Уральский правозащитник и учёный Сергей Зыков покинул Россию Причиной стал интерес к нему Следственного комитета

Административное дело «о дискредитации» содержало настолько абсурдные лингвистические заключения начальника эшников Запевалова, что иллюзий о том, что будет в уголовном деле, особо не возникло. Последние месяцы моё физическое присутствие в Екатеринбурге в общественном плане постепенно теряло смысл. Особенно после начала [Роскомнадзор]. Поэтому позиции для отступления были заготовлены заранее, — сказал Зыков

Правозащитник Сергей Зыков, экс-координатор екатеринбургского Штаба Навального* Алексей Гресько и экс-активист Артподготовки** Виктор Балдин во время отбытия административного ареста в спецприёмнике в апреле 2021 года. В настоящий момент все находятся в эмиграции (Гресько – в ФРГ, Балдин – в США). Фото: Дарья Беляева / ОНК Свердловской области

Зыков с флагом движения «Екатеринбург – за Свободу» на митинге против QR-кодов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.

Владислав Постников © Вечерние ведомости