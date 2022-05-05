Уральский правозащитник и учёный Сергей Зыков покинул Россию

Причиной стал интерес к нему Следственного комитета

14.59 Вторник, 10 мая 2022
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правозащитник и учёный из Екатеринбурга Сергей Зыков, который в последнее время координировал оказание правовой помощи задержанным на уличных акциях, уехал из России. Об этом Зыков сам сообщил «Вечерним ведомостям». Произошло это ещё в середине апреля – вскоре после того, как его вызвали повесткой в Следственный комитет.

Тогда, сразу на выходе из ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу, где на Зыкова составили протокол о «дискредитации» российской армии, его вызвали на опрос в рамках доследственной проверки по некоему уголовному делу. Повестку вручали двое сотрудников центра Э, деталей при этом они не раскрыли, но заявили, что уголовное дело на тот момент ещё не было возбуждено.

Однако в тот момент Зыков, по его словам, понял, что «уже пора». У Зыкова имелся установленный приставами запрет на выезд из страны, поэтому пересечение границы обернулось некоторыми сложностями.

Административное дело «о дискредитации» содержало настолько абсурдные лингвистические заключения начальника эшников Запевалова, что иллюзий о том, что будет в уголовном деле, особо не возникло. Последние месяцы моё физическое присутствие в Екатеринбурге в общественном плане постепенно теряло смысл. Особенно после начала [Роскомнадзор]. Поэтому позиции для отступления были заготовлены заранее, — сказал Зыков


Зыков добавил, что нахождение за границей для него в любом случае лучше, чем в СИЗО. Правозащитник не называют страну, в которой находится, но заявляет о намерениях остаться в одном из европейских государств.

В последние годы Зыкова неоднократно задерживали на уличных акциях и составляли на него административные протоколы – как правило, по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). В июне 2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу, суд назначил ему штраф 300 тысяч рублей за участие в шествии «Он вам не царь» 5 мая 2018 года. Деньги для погашения этого штрафа удалось собрать «народным» сбором за несколько дней.

В апреля 2021 года Зыкова жёстко задержали в самом начале акции в поддержку Алексея Навального. В итоге суд назначил ему 9 суток ареста, посчитав организатором многотысячного шествия. В 2022 году Зыкова дважды задерживали вместе с велосипедом на акциях против QR-кодов.


Правозащитник Сергей Зыков, экс-координатор екатеринбургского Штаба Навального* Алексей Гресько и экс-активист Артподготовки** Виктор Балдин во время отбытия административного ареста в спецприёмнике в апреле 2021 года. В настоящий момент все находятся в эмиграции (Гресько – в ФРГ, Балдин – в США). Фото: Дарья Беляева / ОНК Свердловской области


В 2016–2019 годах Зыков был членом Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и следил за соблюдением прав находящихся в местах принудительного содержания – заключённых в колониях и административно-арестованных в спецприёмниках. Являлся активистом движения «Екаетеринбург – за Свободу» и координатором ОВД-Инфо***.


Зыков с флагом движения «Екатеринбург – за Свободу» на митинге против QR-кодов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости.


Помимо своей правозащитной деятельности, Зыков занимался наукой – являлся научным сотрудником лаборатории нелинейных явлений Уральского института физики металлов УрО РАН и доцентом кафедры высшей математики института фундаментального образования УрФУ. Имеет учёную степень кандидата физико-математических наук.

*Общественное движение «Штабы Навального» признано российским судом экстремистским и запрещено на территории РФ.

**Признано российским судом экстремистским и запрещено на территории РФ.

***Внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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10:47 В Екатеринбурге до конца мая перекроют улицу Печатников
09:59 Два ребенка пострадали в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
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