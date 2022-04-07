Правозащитника в Екатеринбурге вызвали на опрос в рамках доследственной проверки по уголовному делу

15.57 Пятница, 15 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге правозащитника Сергея Зыкова вызвали на опрос в рамках доследственной проверки по некоему уголовному делу.

В повестке сообщается, что Сергей Зыков должен прийти 18 апреля в 09:00 к старшему следователю СКР по Верх-Исетскому району Никите Проказову.



Сам Сергей Зыков рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что повестку ему вручали два сотрудника управления по противодействию экстремизму МВД, которые на словах пояснили, что это «проверка по поводу ваших текстов, там следователь вам все объяснит». По их словам, уголовное дело еще не возбуждено.

Ранее на Сергея Зыкова оформили протокол по новой административной статье о «дискредитации ВС РФ».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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