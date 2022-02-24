В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против войны с Украиной

– Мы понимаем, что события развиваются стремительно и вряд ли возможно повлиять на Путина таким образом. Но мы должны делать все возможные шаги для того, чтобы показать, что мы – против такой политики нашей страны, – рассказал «Вечерним ведомостям» глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости