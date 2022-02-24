В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против войны с Украиной
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Совет левых организаций Екатеринбурга подал в министерство общественной безопасности Свердловской области заявку на проведение митинга против войны с Украиной.
Заявку на проведение антивоенного митинга подали на 7 марта. Акцию протеста планируют провести на площади Труда.
Подчеркнем, что власти пока не согласовали проведение митинга.
Ранее мы писали, что Игорь Филиппов сегодня выходил на одиночный пикет против войны с Украиной.
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– Мы понимаем, что события развиваются стремительно и вряд ли возможно повлиять на Путина таким образом. Но мы должны делать все возможные шаги для того, чтобы показать, что мы – против такой политики нашей страны, – рассказал «Вечерним ведомостям» глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов.
Заявку на проведение антивоенного митинга подали на 7 марта. Акцию протеста планируют провести на площади Труда.
Подчеркнем, что власти пока не согласовали проведение митинга.
Ранее мы писали, что Игорь Филиппов сегодня выходил на одиночный пикет против войны с Украиной.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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