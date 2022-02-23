Глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге вышел на антивоенный пикет
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов вышел к зданию мэрии на антивоенный пикет.
Прямо сейчас Игорь Филиппов находится у входа в здание администрации Екатеринбурга. Он держит в руках плакат «Нет войне!».
Напомним, что сегодня около 05:30 по московскому времени президент России Владимир Путин начал экстренное обращение к нации и объявил о начале военной спецоперации в Украине. В соцсетях появляются сообщения о взрывах в нескольких городах Украины.
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Прямо сейчас Игорь Филиппов находится у входа в здание администрации Екатеринбурга. Он держит в руках плакат «Нет войне!».
Напомним, что сегодня около 05:30 по московскому времени президент России Владимир Путин начал экстренное обращение к нации и объявил о начале военной спецоперации в Украине. В соцсетях появляются сообщения о взрывах в нескольких городах Украины.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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