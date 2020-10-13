Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу, которые состоятся 22 ноября, пройдут без самовыдвиженцев. Об этом заявил координатор движения «Голос», член ИКМО с правом совещательного голоса Александр Грезев.«В обоих округах будет только по пять кандидатов от льготных партий. Сегодня рабочая группа ИКМО забраковала несколько десятков подписей у Дениса Шумилина. Большая часть из-за несоответствия сведений по базе МВД. Он был последним самовыдвиженцем, который имел шанс. В итоге завтра вечером на заседании комиссия откажет Мелехину и Мартышко, а в пятницу уже Шумихину. Если, конечно, они не смогут предоставить неопровержимые доказательства при отбитии подписей. Реальный шанс был бы у Мелехина, которому не хватает лишь 3 подписи. Но вчера он с отцом ушёл, даже не получив протокол проверки и справку», - написал Александр Грезев в Facebook.Напомним, довыборы в ЕГД назначены после досрочного прекращения полномочий двух депутатов - Елена Дерягига скончалась, а Олег Кагилев получил семь лет колонии. 22 ноября состоятся довыборы по двум округам - третьему и девятому. Участвовать в кампании будут только кандидаты от пяти партий, кандидатам от которых не нужно было собирать подписи. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».