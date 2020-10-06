В 9 округе на довыборах в ЕГД стало меньше ещё на одного кандидата
Политика
Член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко, который выдвигался на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу самовыдвиженцем, выбывает из предвыборной гонки.
Гавриленко снялся с выборов по собственной инициативе. Считается, что член екатеринбургской Общественной палаты является выразителем интересов администрации Высокинского.
Ранее Александр Гавриленко демонстративно покинул праймериз «Единой России», выражая протест против изменившихся в последний момент правил их проведения. В итоге на прймериз победил Виталий Чачин, ещё два года назад баллотировавшийся в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России».
Напомним, сегодня стало известно, что кандидат по этому же округу Алексей Долгов сдал в горизбирком 35 подписей вместо трёх с лишним сотен.
Гавриленко снялся с выборов по собственной инициативе. Считается, что член екатеринбургской Общественной палаты является выразителем интересов администрации Высокинского.
Ранее Александр Гавриленко демонстративно покинул праймериз «Единой России», выражая протест против изменившихся в последний момент правил их проведения. В итоге на прймериз победил Виталий Чачин, ещё два года назад баллотировавшийся в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России».
Напомним, сегодня стало известно, что кандидат по этому же округу Алексей Долгов сдал в горизбирком 35 подписей вместо трёх с лишним сотен.
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