Кандидат в депутаты ЕГД сдал всего 35 подписей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга по 9 округу Алексей Долгов сдал в избирательную комиссию почти в 10 раз меньше подписей, чем нужно. Об этом сообщил межрегиональный координатор движения «Голос» Александр Грезев.– Пришёл на рабочую группу по проверке подписей кандидата Долгова по 9 округу. Он в итоге сдал 35 подписей, т.е. почти в 10 раз меньше нужного. В шапке все данные от руки, вписан полный адрес проживания кандидата. Не указал сведение о судимости, в том числе в заявлении о согласии. По заполнению самих строк и удостоверению листов, примерно 10 ошибок в каждом. Похоже, кандидат просто не понял, что такое выборы и сбор, – написал Грезев в Facebook.Напомним, что довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по округам № 3 и № 9 состоятся 22 ноября.