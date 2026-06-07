Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ атмосферных арен

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал «Екатеринбург Арену» одним из самых шумных стадионов, на которых ему доводилось играть. Об этом футболист рассказал в ролике блогера Фина Агостинелли, где его попросили назвать три самые атмосферные арены в карьере.На второе место Мбаппе поставил матч чемпионата мира 2018 года между Францией и Перу, который проходил в Екатеринбурге. По словам футболиста, поддержка перуанских болельщиков была настолько мощной, что создавалось ощущение, будто игра проходит в Перу.Первое место в рейтинге француза занял стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где сейчас выступает его клуб, а третьим стал «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасле.Матч Франция - Перу состоялся на «Екатеринбург Арене» 21 июня 2018 года. Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0, а единственный мяч забил сам Мбаппе. Позднее сборная Франции выиграла тот чемпионат мира. Мероприятие для возрастной категории 18+