Юные спортсмены накануне дня России подняли флаг в Верхней Пышме





— отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов. «Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране растут замечательные дети, настоящие патриоты: они знают наш гимн, чтят наш флаг и любят нашего Президента. Важно вместе с детьми отмечать государственные праздники и объяснять им значимость этих событий»,





— сказал он. «Флаг — великий символ нашей страны. Кто-то защищает её на поле брани, а вы — на спортивных аренах: на татами, ринге, борцовском ковре. Когда вы будете получать заслуженные медали, вы будете смотреть на наш триколор. Желаю вам новых побед во благо России»,

Фото: «Выбор сильных»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В преддверии Дня России во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы прошла торжественная церемония поднятия государственного флага РФ. Главными героями праздника стали воспитанники Спортивной школы единоборств, которые уже успели добиться заметных успехов на региональных и всероссийских соревнованиях.Почётное право поднять российский триколор доверили серебряному призёру первенства Свердловской области по тхэквондо Алине Колчиной, победителю первенства России по тхэквондо Максиму Сагдуллину, а также юным самбистам Самату Фагимьянову и Даниилу Миндиярову.Во время церемонии участники поздравили спортсменов с наступающим государственным праздником и пожелали им новых побед под флагом России.Советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов напомнил ребятам, что спортивные достижения также являются служением своей стране.Двукратный чемпион мира по самбо и директор Спортивной школы единоборств Тимур Галлямов пожелал воспитанникам новых спортивных достижений и выразил уверенность, что многие из них ещё не раз будут представлять регион и страну на крупных турнирах.В церемонии также приняли участие сенатор РФ Александр Высокинский, глава Верхней Пышмы Иван Зернов и воспитанники и тренеры Спортивной школы единоборств.Кроме того, в честь Дня России Дворец самбо и единоборств присоединился к всероссийской акции «Окна России».Мероприятие для возрастной категории 18+