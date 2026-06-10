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Юные спортсмены накануне дня России подняли флаг в Верхней Пышме
Фото: «Выбор сильных»
В преддверии Дня России во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы прошла торжественная церемония поднятия государственного флага РФ. Главными героями праздника стали воспитанники Спортивной школы единоборств, которые уже успели добиться заметных успехов на региональных и всероссийских соревнованиях.
Почётное право поднять российский триколор доверили серебряному призёру первенства Свердловской области по тхэквондо Алине Колчиной, победителю первенства России по тхэквондо Максиму Сагдуллину, а также юным самбистам Самату Фагимьянову и Даниилу Миндиярову.
Во время церемонии участники поздравили спортсменов с наступающим государственным праздником и пожелали им новых побед под флагом России.
Советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов напомнил ребятам, что спортивные достижения также являются служением своей стране.
Двукратный чемпион мира по самбо и директор Спортивной школы единоборств Тимур Галлямов пожелал воспитанникам новых спортивных достижений и выразил уверенность, что многие из них ещё не раз будут представлять регион и страну на крупных турнирах.
В церемонии также приняли участие сенатор РФ Александр Высокинский, глава Верхней Пышмы Иван Зернов и воспитанники и тренеры Спортивной школы единоборств.
Кроме того, в честь Дня России Дворец самбо и единоборств присоединился к всероссийской акции «Окна России».
Почётное право поднять российский триколор доверили серебряному призёру первенства Свердловской области по тхэквондо Алине Колчиной, победителю первенства России по тхэквондо Максиму Сагдуллину, а также юным самбистам Самату Фагимьянову и Даниилу Миндиярову.
Во время церемонии участники поздравили спортсменов с наступающим государственным праздником и пожелали им новых побед под флагом России.
«Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране растут замечательные дети, настоящие патриоты: они знают наш гимн, чтят наш флаг и любят нашего Президента. Важно вместе с детьми отмечать государственные праздники и объяснять им значимость этих событий»,
— отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.
Советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов напомнил ребятам, что спортивные достижения также являются служением своей стране.
«Флаг — великий символ нашей страны. Кто-то защищает её на поле брани, а вы — на спортивных аренах: на татами, ринге, борцовском ковре. Когда вы будете получать заслуженные медали, вы будете смотреть на наш триколор. Желаю вам новых побед во благо России»,
— сказал он.
Двукратный чемпион мира по самбо и директор Спортивной школы единоборств Тимур Галлямов пожелал воспитанникам новых спортивных достижений и выразил уверенность, что многие из них ещё не раз будут представлять регион и страну на крупных турнирах.
В церемонии также приняли участие сенатор РФ Александр Высокинский, глава Верхней Пышмы Иван Зернов и воспитанники и тренеры Спортивной школы единоборств.
Кроме того, в честь Дня России Дворец самбо и единоборств присоединился к всероссийской акции «Окна России».
Фото: «Выбор сильных»Мероприятие для возрастной категории 18+
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