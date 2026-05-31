Две трети екатеринбуржцев планируют смотреть ЧМ-2026 по футболу

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Большинство жителей Екатеринбурга будут следить за Чемпионатом мира по футболу-2026, сообщили в Авито, ссылаясь на данные опроса. При этом каждый третий опрошенный не собирается болеть ни за одну команду.По данным аналитиков Авито Товаров и Авито Рекламы, 64% екатеринбуржцев планируют смотреть турнир. Из них 23% намерены ограничиться финальным матчем, столько же собираются следить за играми любимых команд, а 18% хотят смотреть все матчи. Среди мужчин доля тех, кто планирует смотреть все игры, выше – 25%.Наибольшей популярностью у опрошенных пользуется сборная Бразилии – за неё планируют болеть 21%. Португалию поддержат 20%, Аргентину – 14%, Германию – 11%, Испанию – 9%. Треть респондентов (34%) отметили, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать. Примечательно, что почти каждый четвёртый (23%) в возрасте 18–14 лет будет болеть за Испанию.Смотреть матчи екатеринбуржцы предпочитают с друзьями в гостях (40%) или дома в одиночестве (39%). Девять процентов ходят ради этого в паб или бар. Основной способ просмотра – телевизор (79%), реже используют ноутбук (13%), смартфон (7%) или проектор (1%).Каждый третий опрошенный (38%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. Семнадцать процентов планируют одеться в футболку или форму любимой сборной, по 8% готовы надеть шарф или бандан клуба, достать флаг страны или аксессуары в цветах команды. Четыре процента хотят раскрасить лицо в цвета клуба, 2% имеют вувузелы или другие шумовые атрибуты.По данным опроса, 60% респондентов признают влияние онлайн-рекламы на выбор платформы для просмотра матчей, для 7% это один из основных факторов. Наиболее мотивирующей оказывается реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (14%), в сервисах коротких видеороликов (14%) и у блогеров (12%). Мероприятие для возрастной категории 18+