УГМК в пятый раз подряд стала чемпионом России по настольному теннису

Фото предоставлено УГМК





– отметила после победы главный тренер команды Татьяна Кутергина. «Очень важно, что мы справились, легких матчей на турнире у нас не было, потому что мы – главный раздражитель и нас все хотят обыграть. Особенно, когда играешь против своих! Мы победили в пятый раз подряд, но есть к чему стремиться: в 90-х команда из Нижнего Новгорода выигрывала чемпионат шесть раз подряд»,

Фото предоставлено УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Женская команда УГМК стала первым чемпионом Профессиональной лиги настольного тенниса – нового всероссийского клубного турнира, основанного в 2025 году. Состязания завершились в Казани 7 июня.Финал соревнований оказался уникальным для российского настольного тенниса: впервые в истории за золотые медали боролись две команды одного клуба – УГМК и «УГМК-Резерв». В полуфиналах основная команда уверенно обыграла архангельскую «Родину-ФНТ АО» со счётом 3:0, а «УГМК-Резерв» в упорной борьбе одолел «МГФСО-Москва» – 3:2.В финальном матче единственную победу для «Резерва» одержала Валерия Коцюр, переигравшая Сунь Минян в пяти партиях. Однако Элизабет Абраамян и Валерия Щербатых восстановили преимущество основного состава, а в решающей встрече Сунь Минян взяла верх над Сунь Чень. Итоговый счёт матча – 3:1 в пользу УГМК. Для команды эта победа стала пятой клубной чемпионской подряд.Мужская команда УГМК в финале уступила «Факелу-Газпрома» из Оренбурга со счётом 1:3 и завоевала серебро. По итогам сезона клуб УГМК завоевал три медали: одно золото и два серебра.Мероприятие для возрастной категории 18+