Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении бывшего владельца магазина «Облака». Мужчина признан виновным в незаконном хранении немаркированной никотиносодержащей продукции в крупном размере.В ходе судебного заседания было установлено, что владелец «Облаков» хранил 1 310 флаконов для электронных систем доставки никотина. Общая стоимость изъятой продукции составила почти два с половиной миллиона рублей — точнее, 2 475 900 рублей. Вся эта продукция не была промаркирована в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такие товары подлежат обязательной маркировке, и их оборот без специальных знаков строго запрещен.На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и заявил о чистосердечном раскаянии в содеянном. Это обстоятельство суд учёл при вынесении окончательного решения. В итоге бывшему предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.Как отметили в суде, преступление было раскрыто благодаря бдительности граждан. Именно они сообщили в органы полиции о фактах незаконного оборота никотиносодержащей продукции. Их сигнал вывел правоохранителей на магазин и позволил изъять немаркированный товар из продажи. Мероприятие для возрастной категории 18+