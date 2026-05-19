Возрастное ограничение 18+
ДТП на трассе М-12 «Восток» под Первоуральском затруднило движение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области сообщило о временных затруднениях в движении по трассе М-12 «Восток». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие.
Речь идёт об участке «Востока» в районе Первоуральска, где ранее трасса носила название Пермь – Екатеринбург. Авария произошла на 325-м километре этой дороги. Про ДТП известно пока только, что в нём участвовал грузовой автомобиль.
В настоящее время движение транспорта на данном участке организовано лишь по одной полосе. Это неизбежно создает затруднения и снижает пропускную способность магистрали. Для тех, кто хочет избежать ожидания, предусмотрен альтернативный путь. Объехать проблемный участок можно через поселок Билимбай.
На месте аварии уже работают экипажи дорожно-патрульной службы. Главная задача инспекторов — оформить все необходимые документы по факту ДТП. Параллельно сотрудники регулируют движение, чтобы не допустить заторов, и организуют безопасный проезд транспорта по единственной свободной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Речь идёт об участке «Востока» в районе Первоуральска, где ранее трасса носила название Пермь – Екатеринбург. Авария произошла на 325-м километре этой дороги. Про ДТП известно пока только, что в нём участвовал грузовой автомобиль.
В настоящее время движение транспорта на данном участке организовано лишь по одной полосе. Это неизбежно создает затруднения и снижает пропускную способность магистрали. Для тех, кто хочет избежать ожидания, предусмотрен альтернативный путь. Объехать проблемный участок можно через поселок Билимбай.
На месте аварии уже работают экипажи дорожно-патрульной службы. Главная задача инспекторов — оформить все необходимые документы по факту ДТП. Параллельно сотрудники регулируют движение, чтобы не допустить заторов, и организуют безопасный проезд транспорта по единственной свободной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию