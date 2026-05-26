Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Победителями стали столовая школы № 166 Екатеринбурга среди городских образовательных учреждений и столовая школы № 137 посёлка Шабровский среди сельских школ.Финал конкурса прошёл 28 мая в Екатеринбурге, сообщили на информационном портале Свердловской области. За звание лучших боролись шесть команд – школьные столовые из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сысерти, а также посёлков Шабровский, Горноуральский и Троицкий.В рамках конкурса участники представили тематические столы, прошли блиц-турнир по вопросам организации безопасного питания и приняли участие в кулинарном соревновании. Поварам предстояло за полтора часа приготовить горячее рыбное блюдо с гарниром и отдельное блюдо из овощей либо десерт из набора продуктов, используемых в школьном меню.Отдельным этапом стала презентация авторских блюд по мотивам сказов Павла Бажова. Участники переосмыслили традиционные школьные рецепты и уральскую кухню, представив их в современной подаче.Жюри, в которое вошли специалисты сферы общественного питания, оценивало блюда по нескольким критериям: соответствие санитарным требованиям, вкусовые качества и оформление. Мероприятие для возрастной категории 18+